「做壞我的奶！現在超硬」靠北粉專成勒索工具　30醫怒告揪藏鏡人

▲揭密者頻道設立約4個月，就已吸引1,000多位訂閱者，頻道內容多是取自靠北醫美粉絲專頁匿名發文內容。



圖文／鏡週刊

臉書粉絲專頁「靠北醫美2.0」近來出現許多抹黑醫美醫師的匿名貼文，多名遭抹黑的醫師事後不約而同收到某家公司來訊，稱可提供刪除網路負面訊息的服務，要價數萬元；一家知名連鎖診所更收到勒索20萬元下架影片的訊息，因時間點太過巧合，讓許多醫師懷疑，此為有心人士匿名發文再勒索的手法，想藉此賺取不法錢財。

台灣美容外科醫學會已集結30名遭抹黑的醫師，委任消基會副董事長吳榮達擔任律師，個別提出刑事告訴，要全力揪出靠北醫美假文幕後的藏鏡人。

▼臉書粉絲專頁「靠北醫美2.0」有多篇匿名發文造謠抹黑，30名醫師已委任律師提告。

台灣美容外科醫學會陸續收到受害醫師申訴，累積相似案例已超30件以上，歸納共同點，多是在靠北醫美遭匿名抹黑，隨後便有2、3個假帳號留言煽風點火帶風向，接著就會收到西班牙公司發給醫師或診所的E-mail，索取費用消除負評。由於過去遇到抹黑造假文章，受害者還能向發文者追究法律責任，但靠北醫美使用的是匿名貼文，導致許多被抹黑的醫師百口莫辯。

▼YouTube頻道「揭密者」影片都直接以醫美醫師照片當首圖，還會將醫生照片加工改造，手法充滿惡意。



▼台灣美容外科醫學會理事長蔡豐州表示，學會協助30名醫師委任律師提告，希望能揪出抹黑造謠、勒索錢財的不肖人士。

台灣美容外科醫學會理事長蔡豐州指出，如今還出現一個YouTube頻道「揭密者」，專門收集靠北醫美的抹黑文剪輯成影片，有家全國連鎖的知名醫美診所曾收到揭密者來訊，一開口就勒索20萬元的影片下架費，對方疑似是中國人，指定要以支付寶交付款項，還大嗆：「台灣人智商都比較低吧，哈哈，真替你們台灣的中文教育水平感覺擔心。」並附上一個笑到流眼淚的表情符號。

蔡豐州告訴本刊，匿名抹黑文重創美容醫學界，有6個醫學學會發表聯合聲明，呼籲民眾勿淪為有心人士製造假貼文勒索醫療人員，收取假消息保護費，助長謾罵威脅歪風的工具，並希望受害的醫師或診所應尋求法律途徑，但聲明仍無法制止抹黑文橫行。

他強調，學會協助遭抹黑的醫師，委任消基會副董事長吳榮達擔任律師，將提起刑事訴訟，透過司法揪出抹黑文幕後的藏鏡人，「我都告訴大家，千萬不能屈服於這些不肖人士，只要讓他們吃到一次甜頭，這種抹黑平台產業鏈就無法徹底斷除。」



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