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國際貨幣基金：全球經濟復甦有增強跡象　但重大風險仍在

▲▼國際貨幣基金（IMF）第一副總裁岡本（Geoffrey Okamoto）。（圖／翻攝自推特「@ceiscpp」）

▲國際貨幣基金第一副總裁岡本表示，4月初發布最新全球經濟成長率預測。（圖／翻攝自推特「@ceiscpp」）

文／中央社北京20日綜合外電報導

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁岡本今天指出，出現新跡象顯示，全球經濟復甦力道增強；但他警告，經濟仍然存在重大風險，包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒出現。

路透社報導，岡本（Geoffrey Okamoto）在北京舉行的中國發展高層論壇發表演說時表示，國際貨幣基金4月初將發布的全球經濟成長率最新預測，會反映美國額外財政振興支出的影響。國際貨幣基金1月發布的預估成長率為5.5%。

岡本在演說中，對於先進經濟體和新興市場國家間發展差距擴大提出擔憂。自從疫情爆發以來，全球已有約9000萬人的收入跌破極度貧窮門檻。

岡本表示，中國經濟成長已恢復到疫情前的水準，進度超越所有其他大型經濟體；但當地民間消費力道仍落後於投資。

而在中國以外，岡本指出，有些令人擔憂的跡象顯示，先進經濟體和新興市場國家間的差距正在擴大。

岡本說，國際貨幣基金預估，中國以外的新興市場和開發中國家2020至2022年間累計人均所得與沒有疫情的情況相較，將降低22%。疫情將導致更多人口陷入貧窮。

岡本提醒，整體經濟展望仍然「格外」不確定，因為疫情還會持續多久仍不明朗，且疫苗接種普及程度仍非常不平均，無論在先進或新興經濟體皆如此。

岡本還指出，有些國家也缺乏餘裕來擴大財政支出、以對抗疫情和緩和經濟所受衝擊，尤其是債台高築的低收入國家。

岡本表示，金融環境若更緊縮，可能導致公共和民間負債皆重的國家更加脆弱。他舉出近期因市場預預料貨幣刺激措施可能提前退場引發公債殖利率勁揚為例。

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