財經網美學刀槍護國「網瘋報名」　海龍蛙兵出面招生…下場超尷尬

▲「財經網美」胡采蘋表示近日在接受刀槍訓練。（圖／翻攝PTT）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「財經網美」胡采蘋表示，她近日都在學步槍、手槍的用法，將來若遇到戰事，也可以參軍出一份力，引起粉絲共鳴，不少人也吶喊「想學」。沒想到，海龍蛙兵吳敬棠在該則貼文下留言招生，卻失望地說「底下人人喊想學，我真招生到現在都沒人報名」。

胡采蘋表示，他日前吃飯時聽到有人討論以色列人全民皆兵，但台灣人只會移民。對此，她強調回台後都去受專業訓練，學步槍、手槍及刀的用法，「我的槍訓教練就是兩個20多歲的年輕人，昨天我被教練稱讚已經有軍警的水準了。雖然肌肉還是很緊繃，不能說用槍多好，但基本上我已經知道該練習哪些重點，也非常喜歡練習」。

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該文吸引8000多人按讚、700多則留言及354次分享，不少網友直呼「+1。帶著孩子也要上戰場」、「想知道那裡可以受訓？我會為台灣戰到底」、「雖然視力差了點，但是我也是義不容辭」、「我希望台灣改成人人皆兵，每一個人都要受軍事訓練，我是女性我願意接受軍事訓練」。

▲海龍蛙兵訓練艱苦。（圖／翻攝自中華民國陸軍臉書）



海龍蛙兵吳敬棠也在該則貼文下留言，「小弟的工作單位不只薪水高、福利好，擁有專業手步槍轉換訓練，還有全套劍身課程，還有野地求生、攀岩垂降、潛水證照、救生證照、船艇駕駛證照等保證班。各位有志之士不要再等待了，請趕快聯繫我報名！」

過一陣子，吳敬棠再次回應自己的文說，「底下人人喊想學，我真的去招生到現在都沒人報名」。這段荒謬的過程也被網友截圖，以「海龍蛙兵招募台派參軍，竟無人報名！？」為題在PTT發文。

▲海龍蛙兵吳敬棠看到許多人想學，卻無人報名，感到非常失望。（圖／翻攝PTT）



網友看完紛紛留言，「爵卿就是只會嘴砲，意外嗎」、「搞不好在耳邊聽到槍聲就嚇尿了」、「笑死，一群嘴砲逃兵」、「鍵盤護國」、「真海龍蛙兵完勝覺青，笑死」、「萬人響應，無人到場」。

也有網友說，「你怎麼知道沒人跟他報名？ 你是本人嗎？還有你以為這種特殊兵種不用挑兵嗎？」「我當個後備軍人打仗時再報到不行喔？」「很多人願意上戰場，不過不喜歡被部隊管，想臨時上陣，愛國不是只有參軍一條路，難道不參軍就是不愛國？」

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