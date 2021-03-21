冰島20天「地震4萬次」！休眠6000年火山再爆發　居民崩潰：日夜都在搖

網搜小組／趙蔡州報導

位於冰島西南部的雷克雅內斯半島近期地震頻傳，過去20天內就已記錄了4萬多次地震活動，甚至讓島上一座休眠長達6000年的火山再度噴發，火山口附近出現一個長約750公尺裂縫，不斷噴出灼熱的岩漿及濃濃煙霧，所幸災情不會對附近城鎮造成威脅，政府目前未撤離居民。

根據路透社報導，雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）自2月24日發生規模5.6地震後餘震不斷，當地氣象局過去20天內就記錄了4萬多起地震，地震也導致當地休眠超過6000年的法格拉達爾火山再度噴發，距離冰島首都雷克雅維克（Reykjavik）僅約30公里。

▲冰島法格拉達爾山（Fagradalsfjall）火山爆發，距離首都雷克雅維克僅30公里。（圖／路透）

影片中可以看見，火山口裂縫不斷噴出岩漿，沿著地勢不斷往低處擴散，紅色的光芒照亮黑夜，黑色的濃煙也變得肉眼可見，甚至8公里外的居民都能目擊噴發情況。火山噴發也影響到附近基夫拉維克國際機場，甚至造成起降的航班一度完全停擺。

所幸火山噴發的規模不大，加上噴發點周圍無人居住，最近的公路也離它2.5公里，不至於危及民眾和建築物。冰島氣象局表示，這次法格拉達爾山屬於小型噴發，噴發處的裂縫約達500至750公尺長，噴出熔岩的高度則約100公尺高，噴發情況20日晚間已經趨緩，未來是否會有「持續噴發情況」仍待觀察。

▲8公里外的居民都能目擊噴發情況。（圖／路透）

頻繁的地震情況也讓當地居民相當難受，甚至有人形容「像是住在搖籃上方一樣」。一名當地居民說，「這裡的每個人都很累。當我晚上上床睡覺的時候，我想的都是：我今晚能睡得著嗎」，另外一人則說，「現在的生活過得非常不舒服，大家都睡得不好，因為地板一直在震動」。

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