拍片秀過頭！男星害23歲辣女友「秒被大火吞噬」　3度灼傷慘毀容

"It all happened very quickly" 由 The Irish Sun Showbiz 發佈於 2021年3月20日 星期六

記者吳美依／綜合報導

英國26歲男星普里查德（AJ Pritchard）日前拍攝「生活小技巧」影片，想要上傳至社群媒體，卻不慎引發火災，波及身旁女友。23歲職業舞者昆南（Abbie Quinnen）上半身頓時被大火吞噬，承受三度灼傷，慘遭毀容，目前仍在治療中。

▲普里查德（AJ Pritchard）拍影片竟慘和女友昆南燒傷毀容。（圖／翻攝Instagram帳號abbiequinnen）

Metro等外媒報導，這對情侶1月19日拍片時，嘗試將玻璃瓶切成兩半，當作花瓶。他們首先把繩索浸入易燃化學物中，接著纏繞在瓶身，未料點火後，玻璃立刻爆炸，同時引發可怕火勢。但是，昆南受傷的消息近日才被爆出，並躍上媒體版面。

消息人士透露，普里查德當時嚇壞了，但火速將女友送醫。昆南一開始住進加護病房，之後轉至切爾西與西敏寺醫院，目前正在伊令醫院接受治療，她已經回診20多次，未來仍需接受3次皮膚移植手術。

情侶透過發言人證實此意外，並對於醫護人員的專業、支持與照顧表達感謝，「昆南上半身已經接受手術，並將繼續接受治療」。他們呼籲大家，千萬不要為了在社群媒體上引發關注，嘗試危險行為。

消息人士也透露，普里查德這段日子以來都積極照顧女友，包括幫忙換繃帶、載對方回診。昆南承受極大創傷，十分擔心自己的未來與舞者生涯，但正學著接受這一切，也非常感激男友的支持。

聽Podcast掌握國際局勢

►防曬界至尊！資生堂安耐曬下殺超低價