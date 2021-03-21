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有潛在危險！超巨小行星飛掠地球「凌晨最接近」　最新身影曝

▲虛擬望遠鏡項目（Virtual Telescope Project）的Gianluca Masi在3月19日捕捉到2001 FO32最新身影。

記者詹雅婷／綜合報導

今年掠過地球體積最大的小行星2001 FO32，將於美國時間21日中午12時3分（台灣時間22日凌晨0時3分）最接近地球，屆時將距離地球約200萬公里遠，被認為具有「潛在危險」。不過，天文學家認為，它在可預見的未來尚無撞擊地球的風險，下次最接近地球的時間為2052年。

綜合法新社、CNN報導，編號231937的小行星2001 FO32直徑約為900公尺，屆時將以時速12.4萬公里掠過地球，比其他掠過地球的小行星快得多，且與地球最近距離大約落在200萬公里，也就是地球與月亮距離的5.25倍。

儘管NASA認定，這顆小行星現在與未來數個世紀並沒有與地球發生碰撞的威脅風險，能精確掌握其繞行太陽的軌跡，但200萬公里的距離仍讓它被列為「潛在危險小行星」。

NASA認定，若近地天體直徑大於140公尺、與地球相交距離小於0.05天文單位（AU，1AU約為1億5000萬公里），也就是460萬英里（約750萬公里），就列為「潛在危險天體」（PHO），若撞擊地球將造成全面或局部重大傷害。小行星2001 FO32也符合上述定義。

林肯近地小行星研究小組（Lincoln Near-Earth Asteroid Research）早在2001年就觀測到這顆小行星，並且持續監測至今，計算其尺寸與軌道。幸運的是，天文學家認為，它在可預見的未來尚無撞擊地球的風險。

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