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3月冷氣團今晚急凍12°C　一周內冬天→小夏天「暴力溫差10°C」

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲3月冷氣團南下，今晚中部以北低溫下探12-15度，沿海空曠及近山區的平地還會更低。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

3月冷氣團南下，以今晚到明晨以及周二清晨最冷，中部以北低溫下探12-15度，沿海空曠及近山區的平地可能還會更低。不過，周四之後各地恢復多雲到晴天氣，北部高溫也會回升至23-25度，又會是個小夏天的好天氣。

天氣風險總監賈新興表示，今天清晨冷氣團逐步南下，中午後明顯感受溫度下滑以及風速增強，預估這波低溫出現在明天清晨，北部空曠區、沿海地區及谷區低溫介於10-11度，台北氣象站低溫約13度上下。周二冷氣團減弱，逐漸轉為偏東風環境，北部溫度緩慢回升；周四至周日又是個小夏天的好天氣。

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▲▼天氣。（圖／翻攝自賈新興臉書）

▲冷氣團南下中，北部降溫很有感。（圖／翻攝自賈新興臉書）

氣象預報員官欣平則指出，今晚到周二清晨受到大陸冷氣團影響，北台灣一早明顯降溫，清晨還有19-20度，但白天後高溫僅剩16-17度，入夜後到明清晨及周二清晨最冷，中部以北、東北部低溫下探12-15度，花東及南部16-17度。

周一、二因有中層水氣一波波通過，除北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部地區及南部山區也可能有零星短暫雨；一直到周三也仍有中層水氣，除北部及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲一周內冬天變回小夏天，北部白天高溫溫差10度。（圖／記者李毓康攝）

周四之後水氣減少，僅剩東半部有短暫雨，風向為偏東至東南風，各地大多為多雲到晴，北部高溫可回升至23-25度。

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今晚急凍12°C　一周內「暴力溫差10°C」

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