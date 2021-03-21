疫源報告公開在即　彭博：專家擬將「野味市場」視為病毒傳播源

▲ 武漢華南海鮮批發市場被指為可能的傳播源。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情最早自中國武漢爆發，造成全球1.2億人感染，奪走272萬條性命。世界衛生組織（WHO）專家團先前赴中國湖北省調查，預計下週公布病毒溯源報告。美媒最新消息指出，這份報告可能至今沒有結論，但科學家已經確定，其中一個可能的傳播源就是中國蓬勃發展的野生動物交易。

《彭博》21日報導，WHO與中國溯源調查團列出4種解釋病毒起源的假說，其中2種備受爭議。北京當局主張，病毒可能透過受汙染的食品或包裝傳播。美國前總統川普政府則認為，病毒可能因實驗室事故外洩。但參與調查的專家指出，最可信的理論與中國的野生動物交易有關。

中國野生動物、毛皮及中藥貿易產值在2016年達到800億美元（約新台幣2.2兆元）。而華南海鮮批發市場就在最早出現疫情大爆發的武漢市中心，存在易受感染的活體動物。疫源調查小組成員達斯札克（Peter Daszak）說明，這很可能是一種傳播渠道，將病毒自可能為主要傳染源的蝙蝠傳播給人類。

同時擔任生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席的達斯札克補充，「調查當然還未結束，但現階段工作的主要結論為，SARS（嚴重急性呼吸道症候群）出現的路徑與新冠病毒完全相同。」

針對武漢某傳染病醫院最早收治的99名病患研究發現，其中半數病例與華南海鮮市場有關。美國進化生物學家沃特海姆（Joel Wertheim）表示，市場可能是病毒傳播給人類的關鍵。澳洲微生物學家德威爾（Dominic Dwyer）則指出，現階段證據顯示，該市場使疫情擴大，但並不一定是病毒誕生地。

根據《彭博》，受到政治因素影響，疫情溯源報告公布時間自3月中延至下旬，但很可能尚無定論。專家團計畫進行更多調查，並將研究範圍擴大至中國境外，以求破解疫源，對於阻止疫情再度爆發及防範類似災難都至關重要。

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