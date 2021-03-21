UFO入鏡直播！太空人身後「2顆神秘光球」飆速閃過　特寫畫面曝光

記者吳美依／綜合報導

國際太空站（ISS）一名太空人進行日常維修工作時，身後竟出現不明飛行物（Unidentified Flying Object, UFO）。畫面中，2顆神秘白色光球以一上、一下的「隊形」呼嘯而過，中途暫停幾秒鐘，改變方向後，繼續飆速前進。上述過程全被直播鏡頭捕捉下來。

《每日星報》報導，2顆白色光球會自行停止移動，因此並非一般太空垃圾，而太空人似乎完全沒發現身後異狀。美國佛州網友傑伊（Jay）於16日觀看直播時，立刻發現不對勁，於是將畫面寄給知名YouTuber「MrMBB333」；後者製作影片時，以減速與特寫的方式，標示出UFO位置和行動軌跡，引發熱烈討論。

▲太空人身後出現神秘光球。（圖／翻攝自YouTube／MrMBB333）

有些網友認為，那些白色光球「看起來好像在蒐集情報」，還有一人透露，老婆看到這段影片後，終於開始相信世上真有UFO。

另外，也有不少人自稱曾在地球上看過類似情況。一名女性網友說，「我幾個月前在加州中央海岸看過這些『白球』」，另一名網友說，他「去年9月在英格蘭本島見過一樣的東西」。

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