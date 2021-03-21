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墜崖恐怖瞬間曝！公車翻落山谷14死30傷　斯里蘭卡16年來最嚴重

▲▼斯里蘭卡一輛載有超過70名乘客的公車不慎墜崖。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 這輛公車當時載著超過70人。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

斯里蘭卡中部20日發生嚴重車禍，一輛擁擠的公車為閃避迎面而來的卡車，衝出公路，墜入懸崖，造成駕駛及13名乘客喪命，另有30餘人受傷，為該國16年來最嚴重的交通事故。

《海峽時報》報導，據警方說法，這輛私人巴士上有70多名乘客，事發時約上午7時，正行駛於烏沃省帕瑟勒（Passara）山區，距離目的地可倫坡還有240公里。事故造成駕駛及13名乘客死亡，包括5名女性及8名男性， 還有逾30人受傷。

影片中可見，該路段受落石影響，轉彎處一線道封閉。向鏡頭方向駛來的巴士為閃避一輛大卡車，向左一轉竟翻落懸崖，整輛車消失在鏡頭外，驚悚瞬間全被道路監視器記錄下來，其他車輛駕駛也嚇得趕緊停車查看。警方發言人羅哈納（Ajith Rohana）說明，影片顯示公車駕駛在事發前有疏失，正進一步調查。

這是該國2005年4月至今最嚴重的公車車禍，當時一名公車駕駛硬闖西北部小鎮波勒格哈韋勒（Polgahawela）平交道，撞上一輛火車。駕駛受到輕傷，但有多達37名乘客喪命。斯里蘭卡平均每年有3000人死於交通事故，使其道路成為全世界最危險的道路之一。

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