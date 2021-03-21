美SPA槍擊韓裔死者兒籌錢度日　忍淚憶母…善款1天衝破7000萬！

▲美國亞特蘭大Spa槍擊案死者兒募資，善款一天衝破7000萬元。（圖／翻攝自GOFUNDME）

記者詹雅婷／綜合報導

美國喬治亞州亞特蘭大Spa槍擊案奪走6名亞裔婦女性命。其中一名韓裔死者格蘭特（Hyun Jung Grant）的23歲兒子朴蘭迪（Randy Park，音譯）19日透過募資網站尋求外界協助，籌措日後他與弟弟的生活費，善款現已衝破264萬美元（約新台幣7580萬元），遠遠超過當初設下的2萬美元目標。

朴蘭迪在募資網站頁面提到，身為單親媽媽的格蘭特，努力打拚只為了養大他和弟弟，平時相處猶如朋友般，但隨著母親離世，其他家族成員身在南韓無法前來美國，「現在只剩我們（他和弟弟）在美國相依為命。」

他進一步透露，母親的死讓他對這世界上的仇恨有了新的理解，但此時此刻沒有時間難過，「雖然我很傷心，但我還有個弟弟要照顧，沒有太多時間能夠悲傷，需要弄清楚我和弟弟在接下來幾個月、甚至1年的生活狀況。」

依據網站介紹，所有善款都將用於兄弟倆的生活基本開銷，範圍涵蓋食物、水電等帳單及其他開支等；截至美國時間20日晚上，募資金額突破250萬美元（約新台幣7100萬元），如今更衝破264萬美元。只不過，朴蘭迪也說，儘管首要課題就是要讓母親長眠安息，並計畫好葬禮事宜，但如今卻因法律問題未能認領她的遺體。

亞特蘭大3間SPA按摩店被槍手接連闖入射殺，21歲的白人男性兇嫌在落網後供稱，自己是一名性成癮者，是為了革除自己的惡習才犯案；然而議員和反歧視人士對於他的說法難以相信，並認為種族歧視在犯案動機中佔有一部分的主要因素。

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