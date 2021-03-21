澳洲東部「豪雨強襲」50年最大洪災！數千人急撤離　房屋水中漂流

▲澳洲東岸週末降雨量打破紀錄，部分地區發生半世紀以來最嚴重洪災。圖為新南威爾斯州的情況。（圖／路透）

文／中央社雪梨21日綜合外電報導

澳洲東岸週末期間的破紀錄降雨，為部分地區帶來半個世紀以來最嚴重洪災，有數百棟住宅遭殃，數千名居民今天不得不撤離。

新南威爾斯州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，降雨情況比原本預期還糟，對雪梨西北的低窪地區來說更慘，「我們昨天以為會是20年一遇的事件，如今看來更像50年一遇的現象」。

▲澳洲緊急服務部門已經接到1000多通求救電話，並執行約100次的救援。（圖／路透）



新南威爾斯州為澳洲人口最多的一州，居民達800萬人。

由於洪水來得又快又急，造成大面積破壞，雪梨西北部分地區的民眾半夜接獲命令撤離，州長表示，可能還須撤離另外4000人。

《雪梨晨驅報》（Sydney Morning Herald）網站顯示，雪梨以北的塔里（Taree）成了水鄉澤國，一幢住家在洪水中隨波逐流；另有約150名民眾在一個過去當作野火避難地點的禮堂留宿一晚。

塔里高爾夫俱樂部執行長艾倫（Paul Allen）形容這次的洪患是場「災難」，他告訴《澳洲廣播公司》（ABC），部分居民「失去所有家當」。

緊急服務部門的報告顯示，昨天晚上到今天清晨，他們已經接到1000多通求救電話，並執行約100次的救援。

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