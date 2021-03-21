北韓使館人員今午先飛上海　離境前再嗆大馬「需承擔所有後果」

▲大馬對北韓外交人員下達的48小時內限時離境期限將至，使館人員在21日下午乘坐遊覽車抵達吉隆坡國際機場，辦理登機手續。此為示意圖，非現場畫面。（示意圖／取自KLIA官網）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓政府日前因引渡問題，宣布和馬來西亞斷交，大馬政府隨即也通知北韓外交官，必須在21日離開馬來西亞。當地媒體報導，北韓大使館的所有人員和家屬已在3月21日下午12時左右抵達吉隆坡國際機場，並將乘搭當天的班機離境。

綜合馬來西亞當地媒體報導，北韓大使館的人員和家屬目前已人在吉隆坡國際機場（KLIA），並將乘搭上海航空公司於21日下午4點10分前往上海浦東機場的FM0886班機離境。媒體暫時還不清楚他們將在當地轉機至北韓，或是選擇在上海落腳。現場可見約有30名左右的北韓人員正在機場辦理登機手續。

他們每人都帶著至少2個行李箱，大包小包的家當讓機場地勤人員無奈表示，「都超重了，必須罰款」。這30名隨行人員中，有老人也有小孩，幾個身穿紅衣的孩子在隊伍後方開心打鬧，毫不受兩國緊張的關係所影響。而隊伍前方的翻譯則忙著替他們喬位子，似乎對航空公司將他們的座位安排在機艙後方感到不太滿意。

▲北韓駐馬來西亞大使館發言人金宇宋21日早上在大使館外召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

北韓駐馬來西亞大使館發言人金宇宋21日早上在大使館外召開記者會指出，馬來西亞政府將無辜的北韓公民引渡美國送審，摧毀了北韓和大馬兩國的雙邊關係，而這種行為也是「邪惡且不可原諒的」，因此馬來西亞政府需要為如今的局勢承擔所有後果。

▲▼北韓人員將他們大包小包的行李搬上遊覽車，準備前往吉隆坡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓駐馬來西亞大使館發言人金宇宋也提著沉重的行李上車。（圖／達志影像／美聯社）

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