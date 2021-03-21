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婆婆「掀衣餵奶」安撫嬰…她氣炸反遭罵：大驚小怪！　網友掀論戰

▲▼母乳,餵母乳。（圖／CFP）

▲吉賽兒竟看到婆婆脫掉上衣讓孩子假裝吸奶。（圖／CFP）

記者張方瑀／編譯

美國一名全職媽媽和丈夫因為工作緣故，所以由婆婆幫忙無償照顧出生僅2個月的孩子。起初照顧上沒有大問題，某天婆婆說想抱著孩子睡覺，結果當她在公司打開保母監視器一看，婆婆竟掀起上衣讓孩子「假裝吸奶」，她嚇得立刻叫先生去制止，但婆婆卻認為大驚小怪。她將此事po到網路上後，也立刻引起兩邊網友論戰。

美國一名全職媽媽吉賽兒（Giselle）和丈夫因為工作緣故，原本想將兩個月大的兒子送到日托中心，或者是請保母來帶。不過，當時她的婆婆蘇珊（Susan ）就提出，願意幫他們免費帶孩子，出於對自家人的信任，這對夫妻也就答應了；一開始在照顧上都沒有太大問題，直到三個星期後發生一件讓吉賽兒無法接受的事情。

吉賽兒在Reddit寫道，當時蘇珊傳訊息告訴她，孩子一直哭鬧不止，所以她想抱著他睡覺。結果當吉賽兒打開保母監視器一看，居然發現她的婆婆竟掀起上衣讓孩子假裝吸奶，「我只是想看看寶寶是否還在哭鬧，結果我婆婆居然把他抱在懷裡，還掀起襯衫讓孩子緊緊摟著她的胸部。」

▲▼母乳,餵母乳。（圖／CFP）

▲婆婆認為這樣可以安撫孩子。（圖／CFP）

嚇壞的吉賽兒立刻嘗試聯絡婆婆，結果對方都沒接電話，她只能繼續看著監視器畫面，「他（孩子）被吸引住了，但顯然並沒有得到奶水，因為我的婆婆根本就沒有泌乳。」最後吉賽兒透過先生才終於聯繫上婆婆，結果婆婆認為她大驚小怪，因為這樣才能安撫小孩，甚至還指責吉賽兒用監視器是侵犯隱私。

吉賽兒氣得把整件事po上網，並堅信找保母或送日脫是更好的選擇。結果這篇文章也引發兩邊網友論戰，部分網友指出，「太噁了，我絕對不會再讓孩子跟她單獨相處」、「如果她是這種想法就不准靠近我的孩子」、「萬一小孩長大直接掀起奶奶的上衣怎麼辦？」

不過也有另一派網友指出，「也許這個動作真的會讓孩子感到安心」、「如果我的孩子能因此安定下來，我不會有什麼問題」、「以前不是也有奶媽這種職業嗎？」、「如果婆婆有先問過你，應該就不是大問題」。

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