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川普預言成真！他下台美媒秒陷「收視災難」　CNN一晚狂失百萬觀眾

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普2017年對美國媒體的預言成真了，以CNN、福斯新聞為首的電視台收視率在他卸任後下滑不少。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國前總統川普早在2017年就曾預言，一旦他卸任，所有媒體都將陷入困境，因為「如果沒有我，它們的收視率將會直線下降」。果不其然，在川普下台後，所有的主流媒體都面臨一場「收視災難」，CNN幾乎每晚平均失去100萬名觀眾，而福斯新聞的收視率狂跌13%。

▲▼Erin Burnett、Anderson Cooper、Chris Cuomo。（圖／記者葉睿涵攝）

▲CNN三位一哥一姐的「黃金時段節目」收視率狂跌36%。（圖／記者葉睿涵攝）

綜合福斯新聞、《每日郵報》、《華盛頓自由燈塔》報導，川普的下台重創媒體圈，其中有線電視CNN受影響最大，自拜登今年1月就職以來，CNN晚上8點至11點黃金時段的收視率狂跌36%，而24歲至54歲的成年觀眾人數也大幅下降47%。

CNN全日的收視率也未能倖免，該台11月4日至1月20日的日間觀眾平均為170萬，但在拜登上任的第二天，也就是1月21日起，該台每天的日間觀眾數量平均只剩110萬，約莫下滑34%。CNN發布的數據顯示，日間收看該台的24至54歲的觀眾也從48.3萬人下降至27.2萬人，平均下滑44%。

▲▼CNN、福斯新聞。（圖／翻攝自Facebook／CNN、Fox News）

▲CNN和福斯新聞的收視率都呈下滑趨勢。（圖／翻攝自Facebook／CNN、Fox News）

CNN的強力對手福斯新聞，收視率也出現下滑現象。在大選結束後，該台全天和黃金時段的收視率掉了13%，因為一直被認為是川普支持者的福斯新聞在選舉結果未出爐時，就搶先宣布拜登勝選，激怒了不少忠實觀眾，也讓這些觀眾轉投Newsmax的懷抱，不過該公司正全力扭轉此局面。

▲▼福斯公司CEO拉克蘭（Lachlan Murdoch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲福斯公司CEO拉克蘭認為，MSNBC是這場收視率災難中的勝利者。（圖／達志影像／美聯社）

傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）之子、同時也是福斯公司CEO的拉克蘭（Lachlan Murdoch）指出，在這一場「收視率災難」中，MSNBC是最終的勝利者，這或許是因為該台一直堅定地站在「反川普」的一方，也在他們該宣布誰勝選的時候，及時公佈預測結果。除了電視台外，許多媒體公司也受影響，彭博社和赫芬頓郵報在川普下台數週後，也宣布大規模裁員。

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