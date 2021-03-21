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她住進ICU…慘遭惡魔護士「綁床摸摸硬上」！崩潰哭揭恐怖過程

▲▼病人,生病,醫院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女病患術後因接受鎮靜劑一度陷入昏迷無知覺狀態。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度北部拉賈斯坦邦一間醫院本月驚爆性侵醜聞，剛接受完手術的女病患因接受鎮靜劑一度陷入昏迷無意識狀態，被送進加護病房觀察，豈料當班男護士趁機多次觸碰她的身體且性侵得逞，整起事件直到隔日丈夫探病才曝了光。外傳事發當下她的雙手被綁在床上，警方在查看監視器影像展開調查後，逮捕涉案該名涉案男護士。

綜合印度時報、Times Now報導，該名女子因生病被送往沙爾比醫院（Shalby Hospital）求診，隨後住院並接受婦科手術，而她則在15日這天被送入加護病房觀察，但院方告知家屬無法待在患者身旁一整夜，她的丈夫便只好先行回家，待隔日再來陪老婆。

院方在女病患術後給予鎮靜劑，讓她一度陷入昏迷無意識狀態，到了15日晚間8時，改由夜班人員輪流照顧，沒想到事情就此發生。涉案男護士古遮（Khushiram Gujjar）趁著另名女護士照顧其他病患時，趁機多次觸碰她的身體，接著性侵得逞，據悉當時的她雙手被綁在床上，且無法正常言語。

女患者儘管躺在病床上，仍隱約知道事發經過，但就在試圖暗示另名護士此事時，被古遮警告閉嘴不準聲張，陷入情緒不穩狀態的她哭了整整一夜。直到隔日看到丈夫前來探病，她哭著用手寫下這一切痛苦經歷，這才讓事情曝了光，老公氣得向警局報案。

經調查，該間醫院加護病房有2個房間，當值班女護士在另間病房時，古遮就在被害人所在的病房照顧患者，也是在此時出手猥褻。警方確認值班表及監視器畫面後，逮捕古遮進行審訊，同時調查是否有其他人涉案。

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