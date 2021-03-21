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韓國也瘋自然療法！癌末婦「鹽水灌腸」腹瀉殘廢　她稱：體內排毒

▲▼姜女宣稱，「鹽水灌腸」可以排毒、治癒癌症。（圖／翻攝自韓網）

▲姜女宣稱，「鹽水灌腸」可以排毒、治癒癌症。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

先前網紅愛莉莎莎曾在Youtube頻道上傳一支斷食影片，宣稱透過印度古代流傳的自然療法「肝膽排石法」，只要喝下橄欖油就能排出體內腎結石。不過在南韓，卻同樣流傳著荒誕的自然療法，以營養料理聞名全國的姜姓女子先前宣稱，透過將鹽水灌進肛門的方法便可治癒癌症，6年來共有7千多人受害、成功騙取超過40億韓元，最後於2015年被以違反醫療法送辦入獄。

南韓電視台SBS在19日晚間播出的時事節目《好奇的故事Y》（궁금한이야기Y）中指出，前述的「自然療法」在經過5、6年後似乎又重現江湖！女子朴知恩（박지은，化名）的母親為膽管癌末期所苦，癌細胞轉移至全身，就連醫院也放棄治療，某次朴知恩在網路上看到一支影片，宣稱只要空腹進行「自然療法」，將發酵的醋水灌進肛門內，可幫助排除體內毒素。

▲▼姜女宣稱，「鹽水灌腸」可以排毒、治癒癌症。（圖／翻攝自韓網）

▲姜女宣稱，「鹽水灌腸」可以排毒、治癒癌症。（圖／翻攝自韓網）

該支影片的主角為中年婦女孫明子（손명자，化名），節目組循線成功找到該名女子。她向節目組表示，過去也曾罹患肝癌、膽管癌，數年前參參加姜女舉辦的活動，宣稱只要進行10天9夜的活動，期間在空腹狀態下，早上、晚上各進行一次鹽水「灌腸」，使用噴霧器將鹽水灌入肛門，即可治癒癌症，從此扭轉人生。

朴知恩於是以死馬當活馬醫的心態，輾轉將癌末的母親交託給孫明子「治療」，不過朴母在療程第3天時，卻因為空腹灌進12杯發酵的醋水而不斷腹瀉，然而孫明子當時卻解釋，這是體內排出毒素的必經過程，之後朴母健康惡化、痛到難以行走，但孫明子還是讓朴母服用親手釀製的酵素，宣稱療程上並無問題。

朴知恩最後在網路上一搜，才發現孫明子的「師傅」姜女，其實曾於2015年因「鹽水灌腸」之自然療法而登上《好奇的故事Y》第254集，是當時社會新聞的頭版人物，最後因違反醫療法鋃鐺入獄。

醫師在該集節目中提出警告，若誤信自然療法，不僅耽誤正常醫療時程，嚴重時恐怕還會引發休克。節目最後再度成功找上姜女，姜女表示自己出獄後早已「金盆洗手」，僅以健康飲食、料理協助恢復患者健康，並表示自己根本不認識孫明子，強調自己從沒招收過徒弟，另外還反駁節目組，聲稱自己當年並非違法醫療法。

據悉，姜姓女子當年曾以趙姓牧師以「自然療法」、加上信仰基督宗教的力量向癌末病患招搖撞騙，6年以來至少7千多人受騙，每名患者收取120萬韓元，共獲取40億韓元的收益。當時還有媒體提供照片加碼爆料，聞名7、80年代體壇的知名棒球選手崔東原（최동원）罹患大腸癌，死前9個月也曾參與鹽水灌腸活動，疑似因此延誤治療才病死，震驚社會。

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