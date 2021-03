「海洋巨獸」身世曝光！祖先竟「小如貓」　躲天敵逃進水進化成鯨

▲科學家認為,鯨魚5000萬年前的祖先「印原豬」,體型和貓一般大小、外型像鹿。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

鯨是地球上現存體型最大的動物,不過科學家卻發現,鯨類動物的祖先極有可能是始新世已滅絕的偶蹄動物,「印原豬」(Indohyus)。印原豬的體型和貓一般大小、外型像鹿,生存於5000萬年前的亞洲。

據《發現雜誌》報導,鯨類動物在哺乳類中是極為獨特的,因為牠們是陸生哺乳動物中,少數經過水生適應過程後,再度回到海洋的。科學家認為,鯨類動物5000萬年前的祖先或許並沒有那麼喜歡海洋,因為牠們都是一種被稱為「印原豬」的小動物。

東北俄亥俄醫科大學(NEOMED)的鯨類專家泰威森(Hans Thewissen)指出,印原豬是一種體型和貓一般大小、外型看起來像小鹿的動物,牠們有著4隻腳,讓牠們可以在沼澤中行走,並且以鮮花、果實為主食。不過,這麼小的動物是怎麼進化成體型如此龐大的巨獸呢?

在大約5000萬年前的始新世時期,印原豬居住在目前印度、巴基斯坦一帶的河流附近。為了躲避陸地或空中的掠食者,牠們長時間待在水中,從化石看來,牠們的構造也變得與河馬密集的骨骼類似,能幫助牠們在河中行走時減輕重量。

泰威森表示,印原豬之後進化成一種叫「巴基鯨」(Pakicetus)的遠古動物;牠們待在水中的時間更長,從牙齒上來看,牠們也放棄了素食,開始吃肉。這種動物看起來有點像身體細長的狼。巴基鯨之後也演化成鼻子像鱷魚一樣長、四肢短小的陸行鯨科(Ambulocetids)等不同的動物。

研究人員仍然不知道這些史前動物的全部體型,但這些生物都在距今4200萬至3400萬年前滅絕,並進化成現代鯨類的祖先,分成我們現在較為熟知的2類:鬚鯨和齒鯨。

