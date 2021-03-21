「海洋巨獸」身世曝光！祖先竟「小如貓」　躲天敵逃進水進化成鯨

▲科學家認為，鯨魚5000萬年前的祖先「印原豬」，體型和貓一般大小、外型像鹿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

鯨是地球上現存體型最大的動物，不過科學家卻發現，鯨類動物的祖先極有可能是始新世已滅絕的偶蹄動物，「印原豬」（Indohyus）。印原豬的體型和貓一般大小、外型像鹿，生存於5000萬年前的亞洲。

據《發現雜誌》報導，鯨類動物在哺乳類中是極為獨特的，因為牠們是陸生哺乳動物中，少數經過水生適應過程後，再度回到海洋的。科學家認為，鯨類動物5000萬年前的祖先或許並沒有那麼喜歡海洋，因為牠們都是一種被稱為「印原豬」的小動物。

Scientists believe whales evolved from this small deer-like mammal called Indohyus.



(Credit: Hans Thewissen) pic.twitter.com/U8bnPxfQ1d — Extinct Animals (@Extinct_AnimaIs) July 20, 2019

東北俄亥俄醫科大學（NEOMED）的鯨類專家泰威森（Hans Thewissen）指出，印原豬是一種體型和貓一般大小、外型看起來像小鹿的動物，牠們有著4隻腳，讓牠們可以在沼澤中行走，並且以鮮花、果實為主食。不過，這麼小的動物是怎麼進化成體型如此龐大的巨獸呢？

More whale ancestors. On the left is the skull of a 42 million year old relative of deer and hippos, that also turns... Posted by Hans Thewissen, Ph.D. on Friday, January 23, 2015

在大約5000萬年前的始新世時期，印原豬居住在目前印度、巴基斯坦一帶的河流附近。為了躲避陸地或空中的掠食者，牠們長時間待在水中，從化石看來，牠們的構造也變得與河馬密集的骨骼類似，能幫助牠們在河中行走時減輕重量。

泰威森表示，印原豬之後進化成一種叫「巴基鯨」（Pakicetus）的遠古動物；牠們待在水中的時間更長，從牙齒上來看，牠們也放棄了素食，開始吃肉。這種動物看起來有點像身體細長的狼。巴基鯨之後也演化成鼻子像鱷魚一樣長、四肢短小的陸行鯨科（Ambulocetids）等不同的動物。

研究人員仍然不知道這些史前動物的全部體型，但這些生物都在距今4200萬至3400萬年前滅絕，並進化成現代鯨類的祖先，分成我們現在較為熟知的2類：鬚鯨和齒鯨。

Wait for the splash! The Marine Mammal Protection Act protects whales and other marine mammals in the U.S. from harmful human activity. Keep whales safe by supporting the MMPA: https://t.co/CvIhO22RCA #DefendMarineMammals pic.twitter.com/yKXHraiFrH — Oceana (@oceana) March 20, 2021

鬚鯨最早出現在4100萬年前，牠是藍鯨、座頭鯨、露脊鯨等物種的祖先，而出現於3400萬年前的齒鯨則是抹香鯨、白鯨、海豚等的祖先。鬚鯨和齒鯨的區別在於牠們的食性，鬚鯨是肉食動物，喜愛磷蝦之類的小生物，而齒鯨通常會用回聲定位來捕食獵物。

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