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「挖眼球」爽吃洩憤！大叔不堪鄰居按電鈴討錢　數刀斬後患判12年

▲▼南韓58歲男子持刀殺害鄰居後，將對方眼球挖出吃下肚。（示意圖／CFP）

▲南韓58歲男子持刀殺害鄰居後，將對方眼球挖出吃下肚。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓近來發生一起極為獵奇的兇殺案，震驚社會！大邱市一名患有思覺失調症的58歲大叔，因長期以來無法忍受鄰居再三按門鈴挑釁，雙方在一陣言語爭吵後，竟在盛怒之下出拳、揮刀殺死對方，還將對方眼球挖出來吃下肚，只因為感覺到「屍體正在看著他」，事後僅獲判12年徒刑。

根據韓媒《國民日報》、《韓國經濟》報導，男子A某住在大邱市水城區黃金洞的某座公寓大樓，去年10月11日晚間7時與54歲的鄰居B某起口角，長期以來積累的怒火瞬間引爆，於是持刀斬殺B某，不但故意毀損遺體，還將對方眼球挖出吃下肚，事後他向警方解釋犯案動機。

A某表示，B某對他來說其實是相當頭疼的人物，因為B某不僅經常向他討錢、日夜不分按門鈴騷擾，日常對話時也不使用敬語（在韓國，年紀較小者對話時須使用敬語），且還滿嘴髒話，使其深刻感受到遭B某羞辱，長年以來心理上積累不少精神壓力。

報導指出，檢方原本請求法官判處A某無期徒刑，然而大邱地方法院第11刑事部部長法官李相五（이상오）於本月19日以A某罹患精神疾病為由，且其在犯案後主動向警方自首，因此判處其12年徒刑、同時接受治療監護。

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