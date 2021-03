北韓駐馬大使館「燒文件」狂冒煙…外交人員全撤離！　國旗拆光光

▲北韓駐馬來西亞大使館。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

北韓日前宣布因引渡問題,宣布和馬來西亞斷交,終止兩國自1973年至今的邦交關係。根據大馬當地媒體報導,北韓大使館的人員和家屬預計在21日中午全面離境,而大使館現場不但拉起封鎖線,大使館內的招牌、國旗也被拆下,館內還飄出陣陣煙霧,疑似正在燒毀機密文件。

Last few hours of North Korean presence in Malaysia. The flag is gone, signage removed. A bus is inside loading the diplomats to the Kuala Lumpur airport for their departure back to Pyongyang pic.twitter.com/xCpsHe01YH