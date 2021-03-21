日6.9強震釀8傷！氣象廳：未來一周恐有強度5餘震　慎防土石流　

▲日本宮城縣鹽竈市地震後土石崩落。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本宮城縣外海20日下午18時09分發生規模6.9強震，最大震度達5強（日本震度分級），當局一度發布海嘯警報，截至目前共造成8人受傷，部分道路崩壞等零星災情。儘管未造成重大傷亡，但氣象廳警告，未來一周有可能出現震度5強的餘震，加上東北地區因低氣壓影響，恐出現豪大雨，居民也要慎防土石流與淹水。

根據NHK報導，這場規模6.9的地震除了宮城縣以外，連岩手縣、福島縣，甚至到北海道滋賀縣都能感受到明顯搖晃。氣象廳隨即對沿海地區發布海嘯警報，通知數千戶人家疏散到安全地區；據了解，當時觀測到海水上升最高約20公分，但警報也在7時30分左右解除，沒有造成重大災情。

這起地震造成東北地區新幹線全面停駛，宮城縣栗原市有200戶停電，還有8人因物品掉落、跌倒而造成輕傷，而震區各核電廠並未出現異常狀況。氣象廳指出，宮城縣沿海從昨晚至今，已經發生約17次餘震，其中最大規模達4，震度多半集中在2。

氣象廳警告，未來一周有可能出現震度5強的餘震，加上受到低氣壓影響，東北地區可能出現豪大雨，也要慎防地基鬆動造成的土石流或淹水，甚至還有可能出現冰雹。

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