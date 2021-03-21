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24歲士兵營區內上吊！請假顧女兒被酸「Man一點」　壓力過大自縊亡

▲▼英國24歲步槍兵上吊亡。（圖／翻攝自臉書）

▲ 馬修斯過世時前僅24歲。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國日前發生一起悲劇，一名年輕陸軍士兵日前向上級說明，由於妻子擔任護士，在新冠疫情肆虐之下，無法離開防疫前線，因此想請假回家照顧年僅4歲的幼女，未料被長官反嗆「拿出男人的樣子」。他不堪壓力與上級的揶揄，最終上吊身亡。

《每日郵報》19日報導，24歲步槍兵馬修斯（Mitchell Matthews）生前於巴爾福德營（Bulford Camp）服役，住在營區內已婚人員宿舍。他的妻子凱蒂（Katy）在疫情大流行期間被要求到附近醫院工作，無法抽身照顧女兒。軍方剛開始的確允許馬修斯休假一段時間，但當他得知會因此難以晉升，便陷入兩難，此時卻被要求「男人一點」，因壓力過大，去年7月24日被人發現陳屍於宿舍內。

凱蒂說明，「馬修斯被允許休假，後來卻越來越常接到電話，只能在女兒上學時去訓練」，身邊也沒有其他家人可以幫忙照顧女兒。就在焦頭爛額的關頭，馬修斯卻被告知，他會無法晉升，因為他不夠努力。

去年7月的悲劇發生前，凱蒂帶著女兒出門度假，馬修斯原定下周和她們會合。妻女離開的第二天，馬修斯和同袍出門喝酒，據稱當時「精神很好」、「看起來很好」、「沒什麼問題」。但他在當天稍晚傳訊息給友人說道，「我已經完了，我想結束這一切。」軍官與憲兵隔天來到馬修斯的宿舍，發現他自縊身亡。

驗屍報告指出，馬修斯的屍體被發現時，血中酒精濃度達酒駕標準的2倍。驗屍官裁定，他的死因為自殺身亡，但長官並不知道他感覺遭受霸凌，「儘管他的妻子認為，他受到其他軍隊人員欺凌，但他的中尉並不知情。馬修斯是營內排名前三受歡迎的人。我的職責範圍不包括解釋他為何這麼做，但我確信他意圖結束自己的生命。」

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