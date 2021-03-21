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「張鮭魚之夢」旋風席捲國外！　論壇引熱議：別在餓的時候改名字

▲▼「張鮭魚之夢」奔雲林爽領3000元大鮭魚！　躲鏡頭：丟臉死了。（圖／翻攝自臉書「台灣鯛生態創意園區」）

▲「張鮭魚之夢」除了吃鮭魚，還和其他鮭魚們直奔雲林爽領要價3000元的免費大鮭魚。（圖／翻攝自臉書「台灣鯛生態創意園區」）

記者張靖榕／綜合外電報導

台灣「鮭魚之亂」繼續在國外引發討論，台中中國醫藥大學的張姓男大生將名字改為「張鮭魚之夢」後，除了陸續有外媒報導，美國網路論壇「Reddit」也有多條留言串討論。儘管台灣官方已澄清張鮭魚之夢仍有一次改名機會，國外仍有不少報導誤以為他的名字已改不回來，對此許多網友紛紛留言，「完全不同情」、「為了吃鮭魚改名還落淚，何苦呢」，不過也有人說「我可以接受耶」。

「LAD BIBLE」特別針對張鮭魚之夢進行報導，張鮭魚之夢的外文名也很夢幻，叫「Salmon Dream」。報導向外國網友解釋張鮭魚之夢得知自己不能改名後非常難過，而不能改名的原因是因為台灣只有3次改名機會，而事主在改名前不知父母已經把自己改過2次名，改完名才知道這已是第3次。

張鮭魚之夢並非報導唯一提及的改名人士，另一名高雄的馬先生改名鮭魚，竟是耍小聰明，兜售自己的免費機會，讓同學朋友付原價格的3成金額和他共桌大啖壽司。

對此，國外網友紛紛留言開酸，「不要在你餓的時候改名字」、「我愛死了，原來那邊也有笨蛋，美國我們不是孤獨的！」、「我大學也做過一些荒謬離譜的爛事，但沒有到為了一點點小利益就去改名這種地步，完全不同情」、「老實說真的不覺得他可憐，為了餐廳優惠而去改名，這某種程度上也算可悲。」不過也有少部分網友表示沒什麼，「聽起來很行，我覺得可以」、「笑死。」

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