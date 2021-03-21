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拜登上任不到60天「槓上中俄」！　《紐時》解析大國競爭新局面

▲▼ 美國總統拜登11日晚間發表就任後首次黃金時段演說。（圖／路透）

▲拜登政府和中國及俄羅斯的對抗態勢明顯。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約20日專電

美國總統拜登上任不到60天，本週先後卯上俄羅斯與中國。紐約時報分析，全球大國競爭邁入新局，與冷戰軍備競賽不同的是，科技、網路衝突和影響力行動將成為主軸。

大國競爭醞釀多年，從俄羅斯總統普丁和中國國家主席習近平展現威權本色就逐漸成形。但本週拜登受訪時認同普丁是「劊子手」、中方高層在阿拉斯加會談時直斥美方認為世界希望複製美國體制的觀點錯誤，外界終於見識到對立有多嚴重。

這篇由紐時資深記者桑格（David Sanger）執筆的新聞分析寫道，上述事件發生在鏡頭前，作秀成分居多，著眼的是各自國內觀眾。但這不全然是做戲。

當今核武威脅極低，冷戰沒有捲土重來。但美中高層18日在阿拉斯加會談開場充滿戲劇性場景，仍勾起1960年時任蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）在聯合國大會拿起鞋子敲桌怒罵美國帝國主義、登上全球新聞頭條的回憶。

今日大國競爭和冷戰另一不同處在於俄羅斯經濟實力不如前蘇聯。但俄羅斯擅長破壞、灌輸恐懼，以神經毒劑讓異議分子消音，以駭客攻擊長驅直入美國網路基礎設施。2014年俄羅斯併吞克里米亞後遭嚴厲制裁，普丁仍屹立不搖。

中國提升實力不是靠核武或擴張軍備，而是拓展經濟影響力，以政府補貼的第5代行動通訊技術（5G）串連拉丁美洲、中東、非洲和東歐國家，將他們拉近北京。中國也積極在全球舖設海底電纜，確保網路在中國擁有的線路上運作。

分析寫道，這些國家一旦依賴中國技術，中國可能輸出專制統治部分元素，例如外銷北京用來箝制異議分子的臉部辨識軟體。

這就是為何白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）近年多次撰文警告，認為中國為戰勝美國打算在太平洋直接對決美軍可能是錯誤設想。

蘇利文本週與國務卿布林肯（Antony Blinken）和中方高層當面對話，目的之一是讓中方相信拜登政府決心全方位與北京競爭，不惜由政府砸錢協助研發，提供半導體製造、人工智慧等與中國抗衡的技術，並與歐洲、印度、日本與澳洲打造全新產業夥伴關係。

據幕僚說法，拜登2月在農曆春節前與習近平熱線時提及此事，並說中方聲稱美國國力衰微的論調錯得離譜。但美方公布新版全方位戰略需要好幾個月，美國企業或主要盟國是否支持也是未知數。

美中高層阿拉斯加會談時，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪說，世上絕大部分國家不承認美國價值就是國際價值，不承認少數國家制定的規則就是國際規則。

桑格寫道，楊潔篪言下之意是中國將加速主導制定規則的國際組織，如世界貿易組織（WTO）或其他訂定技術標準的組織。

俄羅斯同樣渴望削弱美國影響力、強化專制統治，成為中國在部分國際組織中的新盟友。兩國都喜好使用暴露美國弱點的非戰爭武器，也就是入侵有如美國政府與民間企業命脈的網路系統。

近幾個月兩大駭客入侵事件據信分別由俄羅斯與中國發動，彰顯兩國過去10年為政治目的發揮數位技能的手法愈來愈純熟。拜登幕僚說，美國未來數週內將有所回應，包括加強制裁。

但前中央情報局（CIA）局長蓋茨（Robert Gates）近期受訪時直言制裁作用不大，只要普丁大權在握，俄羅斯就一直會是美國國家安全挑戰。他敦促美國積極強化自身網路能力，設法拉高對手攻擊付出的代價。

文末寫道，近期網路攻擊令人納悶，俄羅斯與中國究竟是想竊密，還是想提醒華府高層他們擁有癱瘓美國的能力。這是場心理戰，跟冷戰時期前蘇聯把飛彈運到美國周邊差不多，但正如冷戰，緊張局勢升溫甚至失控的風險猶存。

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