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倫敦數千人抗議防疫限制「街頭擠爆」！　警方逮捕33人

文／中央社倫敦20日綜合外電報導

英國首都倫敦今天有數千人上街抗議防疫封鎖措施，倫敦都會區警察局表示，傍晚逮捕33人，大部分是違反防疫規定。實施數個月的防疫限制措施，除少數理由外禁止民眾離家外出。

法新社報導，估計數千名民眾聚集示威抗議，抗議活動今天午餐時間於海德公園（Hyde Park）展開。

▲▼倫敦數千人上街抗議防疫限制 英警逮捕33人。（圖／翻攝自推特「@davidkurten」）

▲數千人上街抗議防疫限制。（圖／翻攝自推特「@davidkurten」）

抗議群眾遊行穿越倫敦市中心後，約100人重返海德公園，並傳出肢體衝突和朝警官丟擲瓶罐事件。都會區警察局（Metropolitan Police Service）稍早前在推特發文表示：「我們的員警持續應付參與倫敦市中心示威抗議的群眾，我們鼓勵集會民眾解散回家。警官將會採取必要執法行動。」

英格蘭地區自1月初起實施2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施，當時英國出現感染率、住院病患及死亡病例急速攀升情形。

疫情其後已大幅改善，英國首相強生（Boris Johnson）上個月宣布逐步放寬限制方案，嚴格的待在家命令預定本月稍後解除。

在疫情大流行期間，經常發生數百人甚至數千人參與的反防疫限制示威抗議，通常導致少數人被捕。

但都會區警察局上週末粗暴處理為紀念據信遭現職員警綁架殺害一名女子的燭光守夜活動，引發各界憤慨，使得今天警方對待示威抗議的回應受到嚴格檢視。

警方上週末與主要是女性的數百民眾爆發肢體衝突，粗暴制伏示威抗議者，並逮捕4人。

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