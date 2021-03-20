　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

AZ疫苗引血栓潛在原因找到了　德國、挪威團隊公布「治療方法」　

▲▼歐洲藥品管理局在最新分析報告中，證實AZ疫苗安全有效。（圖／路透社）

▲AZ疫苗。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

歐洲近期爆發AZ疫苗可能引發接種者血栓的疑慮。為此，2組分別來自挪威與德國的研究團隊，各自獨立發現疫苗與血栓之間的潛在關係與發生機制，並同時提出了可行的治療方式。

根據華爾街日報報導，挪威與德國的2個研究小組分別發現，AZ疫苗可能引發罕見的自身免疫反應，導致腦靜脈竇血栓形成。挪威奧斯陸大學醫（Oslo University Hospital）院血液學教授兼首席醫師霍爾姆（Pål André Holme）表示，「只有疫苗能夠解釋為什麼患者會出現這類免疫反應。」

德國格萊福斯瓦德大學醫院（Greifswald University Clinic）輸血醫學科教授格雷納切爾（Andreas Greinacher）也得出相同結論。格雷納切爾表示，這類併發症的發生機率相當低，且在醫學上可以治癒。

德國研究團隊提醒，如果在接種疫苗後4天內出現頭痛、頭暈或視力減弱症狀，應該盡快就醫治療，只要透過血液檢查就能快速診斷患者是否出現血栓。

德國血栓形成與止血學會（Society for Thrombosis and Hemostasis Research）已經審查了格雷納切爾提出的研究。該學會副主席克拉姆羅斯博士（Dr. Robert Klamroth）表示，如果患者施打疫苗後發生血栓，建議醫師使用抗凝血劑和免疫球蛋白治療。

克拉姆羅斯表示，目前可能的假設是疫苗可能引發罕見自體免疫反應，進而觸發抗體與血小板的相互作用。不過，目前這份研究尚未通過同儕評審，格雷納切爾計畫近日將研究成果投稿至《柳葉刀》（The Lancet）期刊。

歐洲開始施打AZ疫苗後，陸續有30多位民眾被診斷出腦靜脈竇血栓（CVST），其中大多數為55歲以下婦女。多個歐洲國家一度宣布暫停施打AZ疫苗，不過在歐洲藥品管理局裁定AZ疫苗「利大於弊」之後，許多國家已經恢復施打。

►潔淨肌膚不緊繃，去日本玩必買

ET快訊
油漆師傅30坪報55K！12天完工跑晚上場　他推測收入傻了：
結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了
獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」　驚呼：第一次看到
江宏傑送福原愛媽媽返日　首吐對岳母「聊很多」...談話內容曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

AZ疫苗引血栓潛在原因找到了　德國、挪威團隊公布「治療方法」　

才剛接種中國國藥生產新冠疫苗　巴基斯坦總理證實確診！

棕熊街頭見俄男講電話…下秒竟變身奪命狂追！　超慘下場曝網驚呆

替愛女上位啦啦隊長！她用AI「狂P同學裸照」　警查騷擾訊息抓到了

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

AZ疫苗引血栓潛在原因找到了　德國、挪威團隊公布「治療方法」　

才剛接種中國國藥生產新冠疫苗　巴基斯坦總理證實確診！

棕熊街頭見俄男講電話…下秒竟變身奪命狂追！　超慘下場曝網驚呆

替愛女上位啦啦隊長！她用AI「狂P同學裸照」　警查騷擾訊息抓到了

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

懂用長槍、手槍還曾「獵熊」　王浩宇：實彈射擊經驗恐比義務役多

正妹主播驚收「露鳥照」！　一查對方竟是國2生…怒批：非常噁心

雷／《上流》調19禁朱丹泰變態行徑曝光！河允哲得知驚人真相崩潰

《青你3》高帥偶像頂光頭挨酸　爆哭揭「心酸隱疾」：長出來都白髮

54歲「最美小龍女」李若彤越活越年輕！公開私房養生泡腳秘方

手機24小時待命3年9個月⋯前檢察官揭露「三方體系」剛上市就2刷

義守傷兵難解無緣決賽　謝玉娟鼓勵子弟兵「有遺憾但別後悔」

比單身更想哭！逼另一半「手臂當枕頭睡」隔天不舉...醫：嚴重會截肢

劉時豪接球滑倒傷退　檢查結果左手骨折

同年領男女籃闖冠軍賽　世新教頭何正峰歷史第一人

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

即／日宮城規模7.2地震　緊急發布海嘯警報！

拜登連3次絆倒影片曝！登空軍一號階梯「膝蓋撞地」

到女老師家補習！13歲男學生「7天內變新郎」

美國防部長：美軍今晚就能作戰

直播河底探險打撈廢車　駕駛座驚見「12年坐屍」

孤兒生父竟是名嘴　成78億財產繼承人

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

慌！群組「A片刪不掉」苦勸退群19天…30人還沒退

更多熱門

相關新聞

才剛接種中製疫苗　巴總理確診

才剛接種中製疫苗　巴總理確診

巴基斯坦總理辦公室20日宣布，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）被驗出新冠病毒陽性，惟距離他先前接種新冠疫苗僅2天時間。巴國當局沒有說明細節，也沒有公布他接種的疫苗名稱，不過根據新華社先前報導，伊姆蘭汗接種的是中國國藥集團生產的疫苗。

員工確診！　川普「海湖俱樂部」部分關閉

員工確診！　川普「海湖俱樂部」部分關閉

資安風波蔓延...日停用LINE回報入境隔離情況

資安風波蔓延...日停用LINE回報入境隔離情況

搭Uber不戴口罩還朝司機狂咳！惡女恐遭判16年

搭Uber不戴口罩還朝司機狂咳！惡女恐遭判16年

陸醫檢師接種疫苗仍確診！專家：保護率非100%　

陸醫檢師接種疫苗仍確診！專家：保護率非100%　

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎COVID-19AZ疫苗

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

西濱現場慘況曝光！1大1小當場燒成焦屍

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面