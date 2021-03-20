替愛女上位啦啦隊長！她用AI「狂P同學裸照」　警查騷擾訊息抓到了

▲美國一名母親為了幫助愛女當上啦啦隊隊長，竟用深偽技術偽造其他隊員全裸、喝酒或抽菸的不雅照片，試圖將對手們都踢出啦啦隊。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫／Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

美國賓州一名50歲母親斯彭（Raffaela Spone）為了幫助愛女在學校的啦啦隊中，成功上位當上隊長，竟從網路搜來同學們的照片，再用深偽技術（Deepfake）替她們「換臉」，偽造全裸、喝酒或抽菸的不雅照片，試圖將女兒的對手們都踢出啦啦隊。

綜合BBC和CNN報導，斯彭至少已對3為女啦啦隊員下手，利用深偽技術偽造她們全裸、喝酒或抽菸的不雅照，並發給教練，試圖將這些女兒的對手們都踢出啦啦隊，好讓女兒可以成功上位當上啦啦隊隊長。

Cheerleader's mom accused of making "deepfake" videos of daughter's rivals https://t.co/gHAKFJmve1 — CBS News (@CBSNews) March 15, 2021

此外，斯彭還多次使用匿名號碼傳騷擾訊息給啦啦隊的隊員。其中一名受害女同學的父母在去年7月報警稱，女兒持續受到騷擾訊息，隨後又有2個家庭站出來表示，他們的女兒也受到類似騷擾。警方對發送騷擾訊息的電話號碼進行調查後，根據數據找到了IP地址，並追踪到斯彭女士的家，才讓她篡改照片、騷擾同學的惡劣行為曝光。

斯彭隨後被指控犯下3項兒童網絡騷擾罪，但這些罪名均屬輕罪。當地警方表示，他們相信斯彭的女兒並不知道母親的行徑，而啦啦隊則發表聲明表示，他們一直致力於營造「一個大家庭」的氛圍，也有著非常完善的反霸凌政策，因此對於這起事件的發生感到十分抱歉和遺憾。

深偽技術是一種基於人工智慧（AI）的人體圖像合成技術的應用，此技術可將已有的圖像或影片，疊加至目標圖像或影片上，因此經常被用來偽造性愛影片或不雅照片。

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