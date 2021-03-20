　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

▲▼ 宮城縣地震。（圖／日本氣象廳）

▲宮城縣發生規模7.2地震。（圖／日本氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本宮城縣外海（北緯38.4度，東經141.7度）20日下午18時09分發生規模7.2的強震，宮城縣觀測到最大震度5強，各地紛紛傳出災情，稍早氣象廳也發布海嘯警報。氣象廳表示，此次地震深度60公里，最大震度5強，預估規模7.2。

根據氣象廳資料顯示，此次地震發生在20日下午18時09分，預估規模7.2，深度60公里，震央位於宮城縣外海（北緯38.4度，東經141.7度）。目前觀測到的最大震度為仙台市宮城野區、宮城縣石卷市、宮城縣岩沼市、宮城縣登米市、宮城縣東松島市、宮城縣大崎市等的震度5強；其次為岩手縣大船渡市、岩手縣一關市、岩手縣住田町、仙台市青葉區等地區的震度5弱；其餘則是青森縣八戶市、青森縣七戶町等地區則是觀測到震度4。

此次地震影響範圍廣大，宮城縣栗原市有200戶停電；東北新幹線全線暫停行駛；首相官邸也已在危機管理中心成立此次地震的官邸聯絡室。

另一方面，由於鄰縣的宮城縣沿岸發布海嘯警報，因此岩手縣大船渡市已緊急設立了69個避難所。

▼網友表示，京急電鐵蒲田車站疑似因地震導致供電系統不穩定。

▼網友表示，新幹線也因地震停電。

ET快訊
被網友罵到受不了？　江宏傑突送福原愛媽媽返日...原因曝光
全台「急凍時間點」一覽！明晨這2區先探13°C
快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報
遭轟「妖怪大姑」　江宏傑姊姊現身機場回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

吃海龜集體中毒！馬達加斯加釀19死...背後原因曝光

舊廳舍拆除！日本公務員嫌浪費「整棟搬回家」　下場曝光

北韓單方面喊斷交！大馬狠嗆「不友善」　怒轟外交官48hrs內離境

夜闖電影院「爽吃buffet還做愛」　業者送電影票大讚：很乾淨

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

吃海龜集體中毒！馬達加斯加釀19死...背後原因曝光

舊廳舍拆除！日本公務員嫌浪費「整棟搬回家」　下場曝光

北韓單方面喊斷交！大馬狠嗆「不友善」　怒轟外交官48hrs內離境

夜闖電影院「爽吃buffet還做愛」　業者送電影票大讚：很乾淨

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

手捧這束「多肉植物」保證求婚成功！上千網萌暈：直接原地結

劉冠廷開球緊張沒時間看妹想和洪總合照　孫可芳暖心叮嚀

史努比與查理布朗變身最萌可麗餅　還有琺瑯杯、後背包準備荷包失守

義享時尚開幕！百貨競業前來刺探敵情　午餐時段美食街一位難求

鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

快30歲了「死不考機車駕照」！她曝光心態　網讚爆：謝謝妳不上路

35KG大隻萌獸「把人當床墊」重壓陪睡！　網祝福：主人妳保重

罔腰分手前任「仍睡一起」！0修圖素顏直播…要求女粉：調教妳男友

裕隆第2節22比7猛攻　克里斯馬斯17分7籃板轟垮璞園

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

拜登連3次絆倒影片曝！登空軍一號階梯「膝蓋撞地」

到女老師家補習！13歲男學生「7天內變新郎」

美國防部長：美軍今晚就能作戰

即／日宮城規模7.2地震　緊急發布海嘯警報！

孤兒生父竟是名嘴　成78億財產繼承人

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

美中針鋒相對　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

快訊／福原愛媽媽「突現身松山機場」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面