慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

▲南韓國會議員孟聖圭開設100多人聊天群組，其中一名地方民代卻誤傳色情影片。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

南韓民主黨59歲男議員孟聖奎的辦公室透露，為了讓支持者能直接傳達民意，議員在通訊軟體上開設了一百多人的聊天群組，其中有一名成員A某於1日誤傳長達25分鐘的色情影片後，卻怎麼也刪不掉，幕僚只好要求所有成員退出群組，但截至19日上午仍有三十多人還沒退出，影片也還沒被刪除。

據韓聯社報導，國會議員孟聖圭開設的群組內有一百多人，其中超過半數約60餘人都是女性，但其中一名地區民代A某卻在1日上傳了長達25分3秒的成人色情影片後，立即被議員辦公室要求刪除影片，他隨後在群組中傳訊解釋，因為帳號「不知不覺」遭到盜用才會上傳影片，雖然有請兒子協助刪除，但影片卻怎麼也刪不掉。

報導指出，由於軟體設定上的關係，影片只要上傳完成超過5分鐘後，便無法刪除，因此這段影片才會一直留存在群組中。據了解，儘管議員辦公室持續在群組中傳訊，要求這100多名成員先行退出，之後會再將他們邀請進新創的群組，但截至19日上午，仍然有超過30人還留在群組內，影片也還沒有被刪除。

孟聖圭議員辦公室表示，目前仍正在「勸退」這些群組成員，為了防止類似事件再次發生，現在新創設的群組是具有強制退出成員與屏蔽訊息內容等功能的公開聊天室。

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