　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

棕熊街頭見俄男講電話…下秒竟變身奪命狂追！　超慘下場曝網驚呆

▲▼俄羅斯熊追人。（圖／翻攝自YouTube／Crime report from Russia）

▲俄羅斯街頭上演熊追人的戲碼。（圖／翻攝自YouTube／Crime report from Russia）

記者葉睿涵／綜合報導

網友經常將俄羅斯人戲稱為「戰鬥民族」，但俄羅斯下瓦爾托夫斯克（Nizhnevartovsk）的街頭最近上演了「熊追人」的戲碼，讓人們直呼當地的熊也不可小覷。一隻從動物園裡偷跑出來的棕熊突然對著一名男子猛追，結果在追趕過程中被剎車不及的公車撞上，並被當地政府捕獲。

綜合《太陽報》等外媒報導，這是一隻從當地私人動物園偷跑出來的1歲小熊。當時，男子正在白雪皚皚的人行道上講電話時，棕熊突然走近他，一人一熊對峙了一陣後，棕熊的「戰鬥本性」突然被激發，開始向男子爆衝，並用頭部頂撞男子的腳。

男子一開始企圖保持冷靜，並用手拍打棕熊的頭部以制止牠的攻擊，但沒想到這一拍居然激怒了棕熊，牠緊跟男子、向他狂奔。男子被熊追了一路後，逃命似地踉蹌跑向馬路對街，希望可以藉此甩掉這頭巨獸。

沒想到棕熊並不願意放過男子，也橫衝直撞地闖過馬路。這時一輛綠色公車飛馳而來，一面猛按喇叭，想要讓棕熊閃開，避免車禍發生，但牠閃避不及，還是被公車輕撞了一下，所幸並無大礙。事後，這隻越獄的熊被警察包圍，並將牠先安置在工業園區內一些暖氣管後方。目擊者稱，這隻「驚慌而迷惘」的小熊從動物園裡逃出來後，已經在西伯利亞市內徘徊了一個多小時。

▲▼俄羅斯熊追人。（圖／翻攝自YouTube／Crime report from Russia）

▲一輛公車剎車不及，輕撞了棕熊一下。（圖／翻攝自YouTube／Crime report from Russia）

熊的主人阿加耶夫（Anvar Agayev）在不久後趕抵現場，但他卻告訴警方，他不想讓這只逃跑的熊回到他的動物園去，並同意警方將這隻逃跑的野獸射殺。阿加耶夫讓人們都感到十分驚訝，網友們也紛紛譴責他的行為。還好，當局最後決定饒了小棕熊一命，並積極為牠尋找更好的歸宿。

網友表示，他們希望小熊可以被放生到森林裡，也有網友要求把牠養在動物園裡。有網友們在看到現場的影片後開玩笑地指出，一直都知道俄羅斯人是戰鬥民族，但沒想到俄羅斯的熊也不可小覷。市長吉可諾夫（Vasily Tikhonov）表示，政府接到了很多要求拯救這隻動物的電話，但他們必須先為牠找到適合的棲息地才行。

►聽Podcast掌握國際局勢

►潔淨肌膚不緊繃　佳麗寶suisai淨透酵素粉N限定組只要940元

ET快訊
少子化「房子仍狂蓋」！他不解「給誰住」　網點出1關鍵：貸款用
停車場右轉輾撞女童！駕駛淡定坐車上　囂張錄影：怎麼帶小孩的
罔腰分手前任「仍睡一起」！0修圖素顏直播　要求女粉：調教妳男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

棕熊街頭見俄男講電話…下秒竟變身奪命狂追！　超慘下場曝網驚呆

替愛女上位啦啦隊長！她用AI「狂P同學裸照」　警查騷擾訊息抓到了

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

吃海龜集體中毒！馬達加斯加釀19死...背後原因曝光

舊廳舍拆除！日本公務員嫌浪費「整棟搬回家」　下場曝光

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

棕熊街頭見俄男講電話…下秒竟變身奪命狂追！　超慘下場曝網驚呆

替愛女上位啦啦隊長！她用AI「狂P同學裸照」　警查騷擾訊息抓到了

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

吃海龜集體中毒！馬達加斯加釀19死...背後原因曝光

舊廳舍拆除！日本公務員嫌浪費「整棟搬回家」　下場曝光

徐玉蓮「真的盡力了」　自責落淚無法帶領文化重返榮耀

基隆女住處5樓墜落！重摔地面「頭顱破裂」慘死　鄰居聽巨響嚇壞

悶了10打數終於生涯首安　郭天信：原本想偷點

油漆師傅30坪報55K！12天完工跑晚上場　他推測收入傻了：缺人嗎

銀赫媽出事「始源當自己家人出面」！圭賢異常舉動全吃驚：這不是他

國中弟突「聞不到泡麵味」憂染疫！醫一照驚：只剩一條小細縫

陳子玄甩婚變坦言想追愛！　曝「1原因」不再生子：覺得很恐怖

2021春夏必敗的香水新品！蘭蔻茉莉花茶、Jo Malone圓弧瓶身讓人心動

第18屆SBL超級籃球聯賽-桃園場例賽　即日起至4／4開打

新人王林安可棒打伍鐸！本季首轟出爐　統一5局5比2味全

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

即／日宮城規模7.2地震　緊急發布海嘯警報！

拜登連3次絆倒影片曝！登空軍一號階梯「膝蓋撞地」

到女老師家補習！13歲男學生「7天內變新郎」

美國防部長：美軍今晚就能作戰

孤兒生父竟是名嘴　成78億財產繼承人

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

直播河底探險打撈廢車　駕駛座驚見「12年坐屍」

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

更多熱門

相關新聞

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

俄羅斯城市聖彼得堡（Saint Petersburg）一名男子玩高空彈跳，但熱愛極限運動的他竟把拉住身體的繩索扣環鉤在臀部上，接著自高空跳下，發出「啊啊啊」痛苦慘叫。分享這段影片的網友「Aid Adow」宣稱，此處高度為27公尺。

日電戰部隊進駐沖繩　「雙弧」對準中俄

日電戰部隊進駐沖繩　「雙弧」對準中俄

俄少女13歲懷孕！分手淚訴「孩子毀掉我人生」

俄少女13歲懷孕！分手淚訴「孩子毀掉我人生」

馬達西奇被收歸國有　中方索賠36億美元

馬達西奇被收歸國有　中方索賠36億美元

外遇被8歲兒告狀　母灌他汽油燒死

外遇被8歲兒告狀　母灌他汽油燒死

關鍵字：

俄羅斯公車

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

獨／夫上個月苗栗車禍慘死！17歲妹西濱火燒車亡

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

西濱現場慘況曝光！1大1小當場燒成焦屍

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面