用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

▲LINE發生日本用戶資料被上海工程師調閱的資安問題。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

即時通訊軟體LINE日前驚傳有日本用戶的資料遭上海工程師「多次查看」，範圍廣泛至姓名、電話、電子信箱、對話紀錄與照片等，如今整起資安風波越演越烈，首相菅義偉也硬起來，揚言要政府內部審視LINE的使用狀況。不僅如此，厚生勞動省也表示，20日起入境者的隔離狀況將取消LINE的回報方式，僅留下Email這個管道。

根據《日本放送協會》報導，通訊軟體LINE的母公司Z Holdings日前發現至少有4名的上海工程師，曾經以不正當手法查看日本用戶的個人通訊資料高達32次，內容包含姓名、電話、電子信箱、對話紀錄與照片。儘管該公司已經禁止中國子公司查看日本用戶的相關數據，同時成立外部小組介入調查，但該起案件仍在持續延燒。

除了首相菅義偉跳出來表態，要求政府內部各單位重新審視LINE的使用狀況外，厚生勞動省20日也正式宣布，原本作為入境後健康狀態確認手段之一的LINE將正式停用。未來入境後的隔離者只能透過Email向日本政府回報身體狀況以及有無發燒。

厚生勞動省表示，「我們依舊能夠透過Email與隔離者確認是否發燒，因此對於邊際政策並無任何影響。」

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