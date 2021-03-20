　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

▲▼ 日本通訊應用程式LINE。（圖／路透）

▲LINE發生日本用戶資料被上海工程師調閱的資安問題。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

即時通訊軟體LINE日前驚傳有日本用戶的資料遭上海工程師「多次查看」，範圍廣泛至姓名、電話、電子信箱、對話紀錄與照片等，如今整起資安風波越演越烈，首相菅義偉也硬起來，揚言要政府內部審視LINE的使用狀況。不僅如此，厚生勞動省也表示，20日起入境者的隔離狀況將取消LINE的回報方式，僅留下Email這個管道。

根據《日本放送協會》報導，通訊軟體LINE的母公司Z Holdings日前發現至少有4名的上海工程師，曾經以不正當手法查看日本用戶的個人通訊資料高達32次，內容包含姓名、電話、電子信箱、對話紀錄與照片。儘管該公司已經禁止中國子公司查看日本用戶的相關數據，同時成立外部小組介入調查，但該起案件仍在持續延燒。

除了首相菅義偉跳出來表態，要求政府內部各單位重新審視LINE的使用狀況外，厚生勞動省20日也正式宣布，原本作為入境後健康狀態確認手段之一的LINE將正式停用。未來入境後的隔離者只能透過Email向日本政府回報身體狀況以及有無發燒。

厚生勞動省表示，「我們依舊能夠透過Email與隔離者確認是否發燒，因此對於邊際政策並無任何影響。」

聽Podcast掌握國際局勢

►潔淨肌膚不緊繃　佳麗寶suisai淨透酵素粉N限定組只要940元

 
ET快訊
被網友罵到受不了？　江宏傑突送福原愛媽媽返日...原因曝光
全台「急凍時間點」一覽！明晨這2區先探13°C
快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報
遭轟「妖怪大姑」　江宏傑姊姊現身機場回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

吃海龜集體中毒！馬達加斯加釀19死...背後原因曝光

舊廳舍拆除！日本公務員嫌浪費「整棟搬回家」　下場曝光

北韓單方面喊斷交！大馬狠嗆「不友善」　怒轟外交官48hrs內離境

夜闖電影院「爽吃buffet還做愛」　業者送電影票大讚：很乾淨

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

員工確診！川普「海湖俱樂部」部分關閉　僅提供宴會、活動服務

慌！議員群組誤傳A片刪不掉　苦勸退群19天…30人硬不退出

300萬爽當島主！拍賣「絕美蘇格蘭小島」...山海圍繞、海豚相伴

快訊／日本宮城規模7.2地震　氣象廳緊急發布海嘯警報！

用戶對話紀錄遭陸工程師「查看」...日停用LINE回報入境隔離情況

吃海龜集體中毒！馬達加斯加釀19死...背後原因曝光

舊廳舍拆除！日本公務員嫌浪費「整棟搬回家」　下場曝光

北韓單方面喊斷交！大馬狠嗆「不友善」　怒轟外交官48hrs內離境

夜闖電影院「爽吃buffet還做愛」　業者送電影票大讚：很乾淨

東京地鐵沙林毒氣事件26週年　遺屬：悲傷未隨時間沖淡

手捧這束「多肉植物」保證求婚成功！上千網萌暈：直接原地結

劉冠廷開球緊張沒時間看妹想和洪總合照　孫可芳暖心叮嚀

史努比與查理布朗變身最萌可麗餅　還有琺瑯杯、後背包準備荷包失守

義享時尚開幕！百貨競業前來刺探敵情　午餐時段美食街一位難求

鮭魚之亂跟風雲林+1　名字有「武、正」免費領鮭魚片！

快30歲了「死不考機車駕照」！她曝光心態　網讚爆：謝謝妳不上路

35KG大隻萌獸「把人當床墊」重壓陪睡！　網祝福：主人妳保重

罔腰分手前任「仍睡一起」！0修圖素顏直播…要求女粉：調教妳男友

裕隆第2節22比7猛攻　克里斯馬斯17分7籃板轟垮璞園

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

拜登連3次絆倒影片曝！登空軍一號階梯「膝蓋撞地」

到女老師家補習！13歲男學生「7天內變新郎」

即／日宮城規模7.2地震　緊急發布海嘯警報！

美國防部長：美軍今晚就能作戰

孤兒生父竟是名嘴　成78億財產繼承人

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

韓媒報台灣「鮭魚之亂」！網酸：中國狼性

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

美中針鋒相對　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

更多熱門

相關新聞

北韓喊斷交！大馬怒轟外交官48hrs內離境

北韓喊斷交！大馬怒轟外交官48hrs內離境

北韓在19日以馬來西亞將涉嫌「洗錢」的56歲朝鮮公民文哲明（Mun Chol Myong）引渡到美國受審為由，宣布與馬來西亞斷交。馬來西亞政府隨後也通知北韓駐馬外交官在48小時內攜其家屬離境。

搭Uber不戴口罩還朝司機狂咳！惡女恐遭判16年

搭Uber不戴口罩還朝司機狂咳！惡女恐遭判16年

陸醫檢師接種疫苗仍確診！專家：保護率非100%　

陸醫檢師接種疫苗仍確診！專家：保護率非100%　

陳柏惟推選民加LINE群送牙膏　刪Ｑ總部質疑另類賄選

陳柏惟推選民加LINE群送牙膏　刪Ｑ總部質疑另類賄選

為AZ疫苗背書！強生挽袖　梅克爾願接種

為AZ疫苗背書！強生挽袖　梅克爾願接種

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19LINE

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

快訊／福原愛媽媽「突現身松山機場」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面