夜闖電影院「爽吃buffet還做愛」　業者送電影票大讚：很乾淨

▲俄羅斯一對情侶夜闖電影院「爽吃爆米花還做愛」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

超扯！俄羅斯一對情侶日前趁電影院休息時，竟私自闖入把爆米花和飲料當buffet吃，甚至還把影廳當摩鐵來做愛。事後，業者不僅沒有向他們索賠，甚至還誇獎「整理得很乾淨」多送電影票券給他們。

根據俄羅斯《Lad Bible》報導，這對情侶於本月18日夜闖聖彼得堡一間賣場內的電影院（Kinograd）。從監視器畫面可見，由於當時電影院為非營業時間，他們不僅把電影院內的爆米花和飲料當成buffet來吃，甚至還在影廳內開心的做愛、睡覺。

直到第2天早晨，兩人才悄悄的從電影院離開，從頭到尾都沒有被任何保全發現。然而，事後業者發現時，不僅沒有向他們索賠，反而是讚賞他們「整理得很乾淨」，甚至還為此多送他們電影票來致謝。

然而，業者此舉在網路上遭到抨擊，不少網友建議業者應對他們進行懲處，而不是給予獎勵；甚至有網友質疑，電影院的保全系統問題非常大，竟然能允許兩個人在院內散步。

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「這就是為什麼地板總是黏黏的原因」、「對電影院的工作人員來說，這就是你平均一天必須忍受的」、「罰款可能比他們買票和零食的錢還便宜」、「那個爆米花都不知道放多久了？」、「至少他們有戴口罩」、「超噁心！那些爆米花應該都過期了吧」。