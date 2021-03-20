民宅恐怖氣爆！震撼影片曝　「屋瓦碎片炸天」員警慘遭烈火吞沒

▲阿根廷發生街頭爆炸，瞬間爆出大片火光。（圖／翻攝自YouTube／Noticias De Brown）

記者張寧倢／編譯

阿根廷布宜諾斯艾利斯省17日發生可怕的爆炸事件，一名男子因為與鄰居發生爭執，便持槍射殺鄰居，想要介入阻止紛爭的另一名鄰居也被子彈擊中，隨後開槍的男子躲回自己的家中，警方獲報趕到現場之後，男子竟然用瓦斯桶引發氣爆，從網路曝光的影片中可見當時房屋瞬間爆出巨大火花，一名員警更慘遭火噬。

▲監視器畫面可見，強大爆炸威力將屋頂炸破數層樓高。（圖／翻攝自YouTube／Noticias De Brown）

據阿根廷媒體《Info Región》報導，東北部城鎮拉斐爾卡爾薩達（Rafael Calzada）一名男子波里（Poli）因為樹木修剪問題，與住在隔壁的42歲公務人員佩拉爾塔（Nicolás Peralta）發生嚴重爭執，波里一氣之下竟然開槍朝佩拉爾塔的頭部與身體開槍，此時，68歲的鄰居斐拉迪（Alfredo Filardi）想介入充當和事佬，卻因此遭殃而右肩中彈。

報導指出，附近民眾聽見槍響而報警，波里則趕緊躲回家中，當執法員警將他的住處團團包圍之後，波里居然引爆瓦斯桶，造成嚴重氣爆，從現場影片中看到街頭瞬間爆出巨大火光，一名走過屋外的警察更慘遭烈火吞沒。另外，強大爆炸威力也將房屋炸個粉碎，監視器影片更可看見，這些屋瓦碎片直接噴飛到數層樓高的天空之中，畫面相當令人震撼。

據了解，這起爆炸不僅導致房屋全毀，更造成一名警察受傷，緊急送醫後目前已經康復。而頭部中彈的佩拉爾塔已不治身亡，兇嫌波里本人則是嚴重燒傷，但他仍難逃被當局拘捕的命運。

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