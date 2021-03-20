20男輪流洩慾8天！一句「買書包送妳」受騙　15歲少女慘遭集體性侵

▲ 少女遭多人在不同地點不斷性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度再度傳出驚悚性侵案，拉賈斯坦邦一名15歲少女遭人強綁，8天內被至少20名男子輪流或同時性侵，且並非被關在特定地點，而是被移動到一間又一間陌生的房子裡，不斷遭人侵犯，只要試圖反抗或發出痛苦的呻吟，就得吃上一頓毒打，直到5日設法自行逃脫後報警，這起案件才曝光，引起大眾公憤。

《Opindia》報導，受害少女指控，一名女性友人2月25日謊稱「想買新書包送給她」，引誘她前往家附近的賈拉瓦爾城。她當時並未起疑，未料這名友人將她交給3至4名男子。他們將少女帶到不同地點性侵，還叫上更多共犯。少女本月5日成功脫身，隔天前往報警。

截至16日為止，賈拉瓦爾城警方針對此案已逮捕多達20名嫌犯，包括4名未成年者。《印度斯坦時報》援引一名警官說法報導，警方正試圖查明少女家人在她失蹤當晚為何沒有報警，或是否有其他疏忽。

然而，《帕斯卡日報》指出，少女失蹤期間，她的弟弟曾多次到警局報案，卻被警方趕走。少女也指出，6日在獨力扶養她的母親陪同之下，向拉賈斯坦邦警方舉報綁架犯及性侵犯，但警方拒絕受理，指責相關單位查案態度不積極。

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