被老爸的小白球打趴！　川普長子發KUSO影片狠酸拜登「搭機慘摔」

It wasn’t the wind folks. pic.twitter.com/jYc01dBZCe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

記者王佩翊／編譯

美國總統拜登高齡78歲，儘管已經順利入主白宮，但他的年紀與健康問題仍是外界注目的焦點。他19日準備搭乘空軍一號時，卻不小心在階梯上連摔了3次，由於背影實在是太過狼狽，也讓健康疑雲再度甚囂塵上。而前總統川普的兒子小唐納更是不放過這個機會，隨即在推特上發布網友惡搞的影片，極力嘲諷這名「大齡總統」是被川普的小白球打到跌倒。

拜登19日為了前往亞特蘭大悼念槍擊案罹難者，於馬里蘭州安德魯斯空軍基地搭機。然而正當他走上空軍一號時，卻不知怎麼地，突然在樓梯上摔了一跤。或許是感受到後方炙熱的眼光，拜登隨即若無其事地站了起來，誰知道下一秒又再度跌個踉蹌，爬起後又跌倒，短短5秒內，就跌了3次。

▲ 拜登跌倒時，緊抓著扶手。（圖／達志影像／美聯社）



影片曝光後，對家川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）則是馬上在推特上發布了一則由網友惡搞的影片。只見影片中先是出現川普打高爾夫球的畫面，下一秒就跳到拜登在階梯上慘摔的影片，並後製了一顆小白球砸中拜登後腦勺。小唐納更在影片中寫道，「這可不是被風吹的。（It wasn’t the wind folks.）」

對於拜登摔倒一事，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「他很好，他的狀況很棒。」

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