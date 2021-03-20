「世界快樂報告」視台灣為中國一省！　紐約駐處抗議：無法接受

▲台灣在最新「世界快樂報告」中排名第24，卻被加註為中國的一省，讓駐紐約辦事處嚴正抗議。（圖／翻攝自推特／@UNSDSN）

文／中央社記者尹俊傑紐約19日專電

台灣在最新「世界快樂報告」中排名升至歷來最佳的第24，高居東亞之冠。但報告發表單位依聯合國慣例將台灣列為中國一省，駐紐約辦事處嚴正抗議，呼籲正視台灣主權尊嚴。

3月20日國際幸福日前夕，聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）今天發表2021年版「世界快樂報告」（World Happiness Report），台灣在149個國家與地區中排名第24，比2020年高一名，蟬聯東亞最快樂國家。

但報告依往例在台灣後面加註「中國的一省」（Province of China）。

駐紐約辦事處透過社群媒體推特（Twitter）回覆「永續發展解決方案網路」推文：「台灣就是台灣。我們國家在這份報告中的名稱錯誤，令人無法接受。我們的生活品質奠基於蓬勃發展的民主，自由與人權受到維護及保障，跟中國不一樣。」

留言寫道：「將台灣列在中國底下抹煞台灣人的努力。」

#Taiwan is Taiwan. The name used for our country in this report is false & unacceptable. Our quality of life is based on a vibrant democracy where freedom & human rights are upheld & protected, unlike in China. Listing Taiwan under China takes away the work of the Taiwanese ppl. — Taiwan in New York (@TaiwanInNewYork) March 19, 2021

台灣對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）有成，是排名上升原因之一。這份年度報告主要參考蓋洛普（Gallup）全球民意調查，評分綜合前3年民調結果，如單看2020年平均生活評估，台灣排在全球第19 名。

相較之下，中國2020年排在第52名；如綜合2018至2020年民調結果，中國排名掉到第84。

駐紐約辦事處在臉書（Facebook）發文：「這份報告再次將台灣列為中國台灣，我們對此表達嚴正抗議。既然是以追求人類快樂及福祉為出發點的報告，更應該正視台灣的主權尊嚴及2300萬人的基本權利。」

除「世界快樂報告」外，聯合國婦女組織（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）近期公布的全球女性參政圖表，也將選出女性總統的台灣視為中國一部分。駐紐約辦事處上週抗議，呼籲聯合國正視台灣為性別平等所做努力與成果。

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