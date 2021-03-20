超越夏威夷披薩！BBC喻兩岸鳳梨風波　「史上最激烈鳳梨之戰」

▲台灣鳳梨被禁銷中國後，大幅外銷日本市場。（圖／記者林悅翻攝）

記者張寧倢／編譯

中國大陸以驗出介殼蟲為由，宣布自3月起禁止台灣鳳梨進口，引發兩岸論戰。對此，英國廣播公司（BBC）刊登一篇以「中國與台灣在鳳梨之戰中對峙」為題的報導，其中不僅提及美國與加拿大駐台組織表態挺台灣鳳梨，更將此次兩岸矛盾喻為「世界上最激烈的鳳梨爭論」。

▲台灣鳳梨在新加坡最大連鎖超市上架。（圖／翻攝自駐新加坡台北代表處臉書）

根據BBC報導，中國以有害生物的理由禁止從台灣進口鳳梨，此舉惹怒了台灣政府高層，因為他們認為中國故意藉此對台灣政治施壓，並開始尋找海外新客源。BBC也比喻，這可能是世界上最激烈的「鳳梨之戰」，甚至超越了關於鳳梨該不該出現在披薩上面的沒完沒了的爭論。

報導指出，農委會數據顯示，台灣每年生產42萬噸鳳梨，其中外銷占約1成，但幾乎都出口到中國大陸，少了這個市場，農民將面臨鳳梨供應過剩、價格下跌的局面，對此，總統蔡英文、外交部長吳釗燮等人都在推特上發起「自由鳳梨」的口號，副總統賴清德也發文道，「台灣鳳梨比戰機還強，政治壓力再大，都壓不壞鳳梨。」

▲AIT推出全鳳梨菜單，力挺台灣鳳梨。（圖／翻攝AIT臉書）

報導表示，事實上，相當於美國與加拿大駐台灣大使館的組織都很樂意幫忙，不僅美國在台協會（AIT）酈英傑處長表態支持台灣鳳梨，加拿大駐台北貿易辦事處也發文稱，「我們喜歡鳳梨披薩，尤其是用台灣鳳梨做的。」據蔡英文說法，日本消費者在推廣台灣鳳梨中發揮了最大作用，光是來自日本的訂單就有5000公噸，而日本推特網友也發文表示支持。

報導稱，短短數天內，台灣政府的行動帶來了大量訂單，足以抵銷過去進口到中國的銷量。台南市被稱為「鳳梨王子」的果農楊宇帆向BBC表示，近年來台灣農民被中國市場所吸引，因為中國的檢驗相較於日本等其他市場更簡單、更快，但已經有太多產品都銷往中國，台灣農業需要多樣化，尤其「預計明年收成的鳳梨已經在去年播種，所以明年面臨的問題可能會更大。」

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