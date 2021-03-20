有大麻史不得入職白宮！已5人遭驅　賀錦麗認「大學曾吸食」尷尬了

▲曾吸食大麻的賀錦麗並未被白宮免職。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在美國總統拜登的過渡政府團隊中，有5名成員因過去曾吸食大麻而被迫離開。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，政府希望能修改相關指引，允許曾少量使用大麻的員工仍能擔任「無需通過安全檢查的工作」，以避免人才流失。不過，白宮並未公佈他們將如何處置曾公開承認吸食大麻的副總統賀錦麗。

As a result, more people will serve who would not have in the past with the same level of recent drug use. The bottom line is this: of the hundreds of people hired, only five people who had started working at the White House are no longer employed as a result of this policy. — Jen Psaki (@PressSec) March 19, 2021

綜合福斯新聞與《紐約郵報》報導，美國聯邦法例認定，大麻是受管制藥物，因此儘管美國有部分州已將大麻合法化，但白宮至今仍不接受曾吸食大麻的員工入職。莎琪19日證實，在拜登的過渡政府中，有5名成員因過去曾吸食大麻而未獲准入職。但她同時表示，白宮數週前曾與安全部門探討修改指引的可能性。

莎琪表示，在修改指引後，曾少量吸食大麻的白宮職員，若從事「無需通過安全檢查的工作」，將不再自動喪失入職資格，以避免人才流失。不過，這些被豁免的人在任職期間不得再使用大麻，也將接受隨機藥物測試。

Making marijuana legal at the federal level is the smart thing to do and it’s the right thing to do. Today, I’m announcing my support for @CoryBooker’s Marijuana Justice Act. pic.twitter.com/cOh3SjMaOW — Vice President Kamala Harris (@VP) May 10, 2018

在2018年支持大麻合法化時，副總統賀錦麗曾在廣播節目中承認，她在大學時代吸過大麻，因此按照白宮慣，賀錦麗本不應入職其副總統職位。莎琪並未就賀錦麗的個案做出任何聲明，不過福斯新聞強調，即使白宮修改指引，賀錦麗恐怕也不符合相關條件，因為作為副總統的她每天早上都會收到《總統每日簡報》（PDB），不符合「無需通過安全檢查」 的條件。

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