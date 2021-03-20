超糗！法警查獲「3400萬搖頭丸粉末」　送檢發現全是糖果

▲法國警方查獲毒品大出包。（圖／翻攝自推特／Préfecture de Police）



實習記者周依儒／綜合報導

超糗！法國警方本月17日宣布破獲超高額毒品案，並公布了大量粉色粉末的照片，宣稱這些粉末為市價超過100萬歐元（約新台幣3384萬元）的搖頭丸。不過日前卻傳出這些粉末根本只是知名糖果品牌哈瑞寶（Haribo）所生產的Tagada草莓糖。

▲警方將粉色糖果誤認為搖頭丸。（圖／翻攝自推特／Préfecture de Police）



綜合外媒報導，法國警方宣布破獲大件毒品案後，就立刻公布了大量粉色粉末的照片，並宣稱這些粉末都是搖頭丸所磨碎的；但沒想到消息傳出後沒多久，就有消息人士出面爆料，警方在將這些粉末送檢後，根據毒理學分析得出的結論為，「這些粉末是中性粉末，根本不屬於麻醉品或含有毒物質。」

▲送檢結果發現這些粉末都是哈瑞寶在法國獨家生產的Tagada草莓糖。（圖／翻攝自法國哈瑞寶官網）



報導指出，這些粉末其實根本是小熊軟糖品牌哈瑞寶（Haribo）所生產的Tagada草莓糖，且只在法國專賣，不過目前尚不清楚為何警方會將這些糖果誤認為毒品，且這些糖果被磨碎成粉末的原因也尚待釐清。據了解，雖然查獲的毒品出包，但法國警方仍舊逮捕了一名嫌犯，因為警方在現場發現了製造搖頭丸的機器和一隻遭竊的手機。