西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

▲歐盟國家比利時、盧森堡、荷蘭已允許在特定條件下實施安樂死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙國會18日以202票贊成、141票反對通過安樂死合法化，成為第4個實施安樂死的歐盟國家。該法律預計6月生效，允許患有嚴重無法治癒疾病、難以忍受疾病苦痛的成年人有權選擇結束自身生命，一改往年協助他人死亡可能面臨最高10年監禁的做法。

綜合CNN、BBC報導，該法案允許醫療工作者進行以解除痛苦、終止生命的安樂死，或從旁協助患者本人執行程序，條件則是當事人必須為西班牙國民或合法居民，必須充分知情且自覺，並提交2次書面申請，前後間隔15日。若不符合相關要求，醫師可拒絕申請，須取得第2名醫師及1個評估機構核准，且任何醫師都能因出自良心退出相關計畫。

在國會投票通過後不久，西班牙總理桑切斯（Sánchez）表示，「今天，我們已經成為一個更人道、更公平、更自由的國家，社會廣泛要求的安樂死法案終於實現了。」

目前歐盟國家比利時、盧森堡、荷蘭已允許在特定條件下實施安樂死，而非歐盟一員的瑞士也允許安樂死，位在北美洲的加拿大也在近日通過新法放寬安樂死條件。

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