狠嗆楊潔篪在作秀！白宮堅持對談　批中國「誇大演說講給國內聽」

記者葉睿涵／綜合報導

美國國務卿布林肯攜白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日與中國中共中央外事工作委員會秘書長楊潔篪和外交部長王毅舉行中美高層對談，雙方一開場便針鋒相對，讓現場氣氛火藥味十足。事後，白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，美方了解中國「誇大的外交演說」是講給國內的觀眾聽的，因此美國不會因為對方「作秀」而停止對談。

▲中國的楊潔篪與王毅在中美高層對談的開場嚴重超時，並狠批美國干預中國內政，讓現場氣氛火藥味十足。（圖／路透）

綜合外媒報導，布林肯與蘇利文18日在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage），與楊潔篪和王毅舉行會談。雙方事前已有共識，每人在開場只做2分鐘的簡短發言，待記者離席後再閉門會談。然而，楊潔篪在發言時竟嚴重大超時，發表了長達16分鐘的演說，導致原定10分鐘的開場暴走成超過1小時的延長賽，雙方也在鏡頭前發表激烈言論。

尚皮耶19日在空軍一號上接受媒體訪問時，引用了蘇利文在會談前的說法指出，「美方不挑起衝突，但我們歡迎激烈競爭，而且我們會持續捍衛我們的原則、人民和盟友。」她補充道，「我們都知道，中國在會談中誇大的外交演說，對象是國內的觀眾，因此我們不會讓另一方的作秀行為停止我們在阿拉斯加所做的事。」

▲白宮副新聞秘書尚皮耶狠嗆中國在中美高層對談時的「誇大外交演說」不過是在「作秀」，美國不會為此而停止對談。（圖／達志影像／美聯社）

她也坦言，美國早已意識到與中國的對談會十分艱辛、不容易，但美方仍會持續進行談，以闡明他們的原則與期待。當記者詢問尚皮耶，此次會談的緊張氣氛是否會影響拜登與習近平會晤的可能時， 她強調，中美高層對談是一次性會議，因此她不會對未來潛在的會面做出猜測。

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