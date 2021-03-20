深夜拖13歲少女到公園性侵！他事後嚇壞「衝女友家」躲衣櫃

▲男子性侵女友女兒的朋友，竟還恐嚇對方家屬。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者王佩翊／編譯

新加坡一名少女2017年在公園慘遭朋友母親的男友性侵，案發後嫌犯不但恐嚇被害人家屬，在事發現場見到警方靠近後，更是拔腿就跑，並衝回女友家中，將自己反鎖房內，同時躲進衣櫃。被告律師聲稱，嫌犯智商僅67至68，並未意識到性侵後的後果與嚴重性，懇請法官從寬量刑，不過法官仍判處其28年徒刑與24下鞭刑。

根據《中國報》報導，2017年10月24日晚間，當時年僅13歲的少女因心情不好，便獨自一人到公園散步，沒想到正好在路上遇到朋友母親的男友。據悉，少女與嫌犯有過一面之緣，兩人曾經與一群人一同到舊樟宜醫院探險，但少女並不知道嫌犯的姓名。

嫌犯先是假裝關心，買了飲料邀請少女一起到公園談心，自己則是喝起伏特加。然而這時候嫌犯卻突然強吻少女並開始性侵被害人，少女堅決反抗後，嫌犯竟還趁機將伏特加灌入掙扎的少女口中，整個性侵過程長達2個小時。犯案後，男子隨即逃回家中換衣服，企圖消滅證據，而女方則是用僅存的最後一股力氣傳送語音向親友求救。

待被害人的家屬趕往案發現場後，嫌犯竟和女友重返現場，並恐嚇被害人與被害人的家人不許報警，否則就會有人身安危。此時正好有警察靠近案發現場，嫌犯當場嚇得逃回女友家中，並將自己反鎖在房內。待警方破門而入後，竟發現男子獨自一人「躲在衣櫃」內。

據悉，被告律師在法庭上聲稱，男子的智商僅67至68，且患有反社會人格障礙，要求法官從輕量刑，但法官仍判處該名男子28年徒刑外加24下鞭刑。

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