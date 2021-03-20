　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

深夜拖13歲少女到公園性侵！他事後嚇壞「衝女友家」躲衣櫃

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子性侵女友女兒的朋友，竟還恐嚇對方家屬。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者王佩翊／編譯

新加坡一名少女2017年在公園慘遭朋友母親的男友性侵，案發後嫌犯不但恐嚇被害人家屬，在事發現場見到警方靠近後，更是拔腿就跑，並衝回女友家中，將自己反鎖房內，同時躲進衣櫃。被告律師聲稱，嫌犯智商僅67至68，並未意識到性侵後的後果與嚴重性，懇請法官從寬量刑，不過法官仍判處其28年徒刑與24下鞭刑。

根據《中國報》報導，2017年10月24日晚間，當時年僅13歲的少女因心情不好，便獨自一人到公園散步，沒想到正好在路上遇到朋友母親的男友。據悉，少女與嫌犯有過一面之緣，兩人曾經與一群人一同到舊樟宜醫院探險，但少女並不知道嫌犯的姓名。

嫌犯先是假裝關心，買了飲料邀請少女一起到公園談心，自己則是喝起伏特加。然而這時候嫌犯卻突然強吻少女並開始性侵被害人，少女堅決反抗後，嫌犯竟還趁機將伏特加灌入掙扎的少女口中，整個性侵過程長達2個小時。犯案後，男子隨即逃回家中換衣服，企圖消滅證據，而女方則是用僅存的最後一股力氣傳送語音向親友求救。

待被害人的家屬趕往案發現場後，嫌犯竟和女友重返現場，並恐嚇被害人與被害人的家人不許報警，否則就會有人身安危。此時正好有警察靠近案發現場，嫌犯當場嚇得逃回女友家中，並將自己反鎖在房內。待警方破門而入後，竟發現男子獨自一人「躲在衣櫃」內。

據悉，被告律師在法庭上聲稱，男子的智商僅67至68，且患有反社會人格障礙，要求法官從輕量刑，但法官仍判處該名男子28年徒刑外加24下鞭刑。

聽Podcast掌握國際局勢

►潔淨肌膚不緊繃　佳麗寶suisai淨透酵素粉N限定組只要940元

ET快訊
台積電才待3個月決定離職　學霸哥嘆3原因：識別證像狗牌
蝦皮有Bug！網授1密技「肯德基蛋撻一盒變7元」
300人改叫鮭魚！她「137字不改名理論」2萬人推爆
台大女研究生「孟孟」出租自己　每小時收費1200元做啥都行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

被老爸的小白球打趴！　川普長子發KUSO影片狠酸拜登「搭機慘摔」

超糗！法警查獲「3400萬搖頭丸粉末」　送檢發現全是糖果

訪台行程遭中國施壓取消！　法參議員：法台關係「無需北京同意」

尻尻出事了！英17歲男「窒息死屋內」　警搜公寓：多個自慰工具

「世界快樂報告」視台灣為中國一省！　紐約駐處抗議：無法接受

深夜拖13歲少女到公園性侵！他事後嚇壞「衝女友家」躲衣櫃

狠嗆楊潔篪在作秀！白宮堅持對談　批中國「誇大演說講給國內聽」

冰島火山爆發！滾燙岩漿上噴100m震懾影片曝　紅光滿天籠罩全城

奉命塗改「挺川普學生」照片卻遭解雇！師收死亡威脅...獲千萬賠償

西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

被老爸的小白球打趴！　川普長子發KUSO影片狠酸拜登「搭機慘摔」

超糗！法警查獲「3400萬搖頭丸粉末」　送檢發現全是糖果

訪台行程遭中國施壓取消！　法參議員：法台關係「無需北京同意」

尻尻出事了！英17歲男「窒息死屋內」　警搜公寓：多個自慰工具

「世界快樂報告」視台灣為中國一省！　紐約駐處抗議：無法接受

深夜拖13歲少女到公園性侵！他事後嚇壞「衝女友家」躲衣櫃

狠嗆楊潔篪在作秀！白宮堅持對談　批中國「誇大演說講給國內聽」

冰島火山爆發！滾燙岩漿上噴100m震懾影片曝　紅光滿天籠罩全城

奉命塗改「挺川普學生」照片卻遭解雇！師收死亡威脅...獲千萬賠償

西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

LIVE／AZ疫苗2族群緩打、加註血栓警語！指揮中心最新說明

陳柏惟推「選民加LINE群送牙膏」　刪Ｑ總部質疑：另類賄選？

關韶文真的「生兒子」了！　狠砸50萬找焦凡凡助陣：寧願被罵爆

歐陽娜娜私服被酸像路人！「學院風失算」大包小包明星光環驟減

《綜藝大集合》1000集　胡瓜登高台宋獎金直呼「好恐怖」

超萌！聖伯納犬散步「早晚倒雪地同一處」　網笑：你還活著嗎？

視察台東原住民族產業發展　賴清德和返鄉青年閉門座談

游錫堃：年輕子弟緬懷牛隻對台灣貢獻　也要有動物正義的觀念

Howhow帶鄧福如放風「難得曬合照」閃炸！網揪身後亮點：這才是重點吧

被老爸的小白球打趴！　川普長子發KUSO影片狠酸拜登「搭機慘摔」

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

拜登連3次絆倒影片曝！登空軍一號階梯「膝蓋撞地」

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

到女老師家補習！13歲男學生「7天內變新郎」

美國防部長：美軍今晚就能作戰

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

美中針鋒相對　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

8月孕婦遭「剖腹搶嬰」！女殺人魔想要孩子想瘋了

美槍擊8死　警發言人同情槍手惹議

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名

更多熱門

相關新聞

南海大海嘯失蹤！警躺精神病院17年奇蹟返家

南海大海嘯失蹤！警躺精神病院17年奇蹟返家

2004年12月印度洋發生規模9.1的大地震，隨後引發浪高達30公尺的大海嘯，席捲印尼蘇門答臘島亞齊省，當時印尼一名正在值勤的員警阿瑟普（Abrip Asep）也遭大浪捲走，後來被宣告死亡。經過17年後，近日他被發現還活著，只是精神崩潰在醫院療養，家人得知後感動淚崩。

台灣鳳梨狂銷新加坡！連鎖超市「特設專區」

台灣鳳梨狂銷新加坡！連鎖超市「特設專區」

用女兒當誘餌　人妻騙少年同床

用女兒當誘餌　人妻騙少年同床

少年被推泳池昏死　惡友拍影不救

少年被推泳池昏死　惡友拍影不救

北韓沒朋友　恐成「國際孤兒」

北韓沒朋友　恐成「國際孤兒」

關鍵字：

性侵東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面