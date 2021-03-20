尻尻出事了！英17歲男「窒息死屋內」　警搜公寓：多個自慰工具

▲迪肯於去年12月因「窒息式自我性愛」在家中身亡。（示意圖／CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

自尻真出事！英國一名17歲男子迪肯（Joshua Deacon）於去年12月在家中意外身亡。據了解，他曾在生前服用大量安眠藥，然而近日驗屍官認定，迪肯的死因是和「窒息式自我性愛」有關。

綜合外媒報導，迪肯住在特倫特河畔斯多克（Stoke-on-Trent）的一處公寓內，起初朋友發現不對勁時，多次向他打電話和傳訊息，但迪肯都沒有回應。直到公寓維護工比斯庫爾（Julia Buiskool）在進行公寓檢查時，才發現迪肯已經在他的臥室身亡。

比斯庫爾提到，當她發現門窗緊閉時，只能透過信箱向屋內喊話，但卻沒有任何回應，當下只好聯絡迪肯的家人，然而他們卻也多日沒有他的消息，比斯庫爾只好用備用鑰匙把門打開。由於裡頭非常昏暗，只能手機的手電筒來照明，然而當燈亮起時，她才驚覺「發生什麼事了」。

比斯庫爾立刻報警處理，仍無法挽救迪肯的性命。對此，員警傅伍德（Tammy Fullwood）提到，他的電腦和手機存有數個色情網站，甚至還搜尋了有關「勒死」的資料，家中還有多個自慰工具。

據了解，迪肯在去年11月30日留宿在朋友家中，當時他曾向朋友提到「自己服用了很多止痛藥」，然而當他被問到為何這樣做時，他卻表示「因為無聊」。對此，驗屍官墨菲（Sarah Murphy）表示，考量到他前幾天服藥可能想終止生命，但沒有證據表明他情緒低落，因此他的死亡和「窒息式自我性愛」更有關。