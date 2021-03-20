　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約州長性騷連8爆！女助理控訴「向下緊盯我襯衫」　同事慘被摸

▲▼現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的性騷擾醜聞至今已有8位女性相繼出面指控。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）被爆出性騷擾醜聞，受害女性紛紛跳出來指控他的所作所為，紐約州國會民主黨團超過半數人要他下台，但他本人則堅稱「沒有騷擾任何人」。如今，現任助理麥格拉斯（Alyssa McGrath）也出面控訴古莫在工作場合中的不當言行，她同時也是迄今第8位指證古莫性騷擾的女性。

根據《福斯新聞》報導，古莫的現任助理麥格拉斯接受媒體採訪時指出，她2019年某次遇到古莫時，他用義大利語說她漂亮，同一年晚些時候還曾在古莫本人的辦公室裡被他盯著看，「我低下頭等他發言，但他沒有說話，於是我抬起頭，她正公然朝我的襯衫往下看。」

除了麥格拉斯之外，同樣身為古莫的現任助理的第7位女性向當地工會報指控，她曾在州長官邸與古莫有過接觸，當時古莫直接動手撫摸了她，甚至明確要求她不要將這件事告訴麥格拉斯，因為她們彼此相當熟識。麥格拉斯稱，古莫經常在工作場合中讓女職員們互相挑撥。

▲▼現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。（圖／路透）

▲古莫聲稱自己並無做出騷擾行為，且絕對不會為此下台。（圖／路透）

報導指出，麥格拉斯的說法與其他員工不謀而合，許多人指責古莫製造了一個對有辱女性人格或讓女性感到不舒服的工作環境。先前，古莫還被爆出曾問2名女子，去佛州度假時是否打算與男人「交融」（mingle），還稱這些人為「交融女」（mingle mamas）。

報導補充，代表紐約州的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）等紐約州高層議員已要求古莫下台，拜登也於數天前表示，如果指控得到證實，古莫必須辭職。然而，古莫本人卻一再否認有不當行為，並堅持不會為此辭職。

更多國際新聞
►紐約州長古莫硬要女記者「吃整根香腸」影片曝！　性騷醜聞連3爆
►反擊第六女性騷指控　古莫：要我下台是「反民主」！
►首爾前市長猥褻「內衣照」曝！性騷女秘書要求傳裸照：教妳怎做愛

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞警察」　警連開3槍制止
拜登登機連3摔　慘遭起底「笑川普走下坡有困難」8秒片瘋傳
丫頭和長輩吃飯「放牙籤舉動」全場凍結！ 尪抓狂：為何要那樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

41歲孤兒找到生父「竟是美國名嘴」　秒成78億財產唯一繼承人！

紐約州長性騷連8爆！女助理控訴「向下緊盯我襯衫」　同事慘被摸

拜登登機連3摔　慘遭起底「嘲笑川普走下坡有困難」！8秒片瘋傳

撞屍過程全都錄！他直播打撈河底廢車　驚見「男屍坐在駕駛座」

助AZ疫苗撇血栓疑雲！強生挽袖背書　梅克爾改口：願意接種

南韓三星副會長李在鎔獄中闌尾破裂　緊急接受手術

下課到女老師家個別輔導！　13歲少年7天內「從學生變新郎」

真戰鬥民族！高空彈跳「扣環卡屁股蛋」墜27m　他慘叫啊啊啊

男友「搖死」8月大女嬰！　新手媽冷曝惡行：還把牛奶灌進鼻孔裡

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

警聞「九層塔」香不見鹽酥雞... 1.6億大麻藏飲料店樓上遭攻破！

林月雲讚女婿節儉「月花5000元↓」　侯佩岑被爆「前任都很帥」老公不介意

西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

41歲孤兒找到生父「竟是美國名嘴」　秒成78億財產唯一繼承人！

紐約州長性騷連8爆！女助理控訴「向下緊盯我襯衫」　同事慘被摸

拜登登機連3摔　慘遭起底「嘲笑川普走下坡有困難」！8秒片瘋傳

撞屍過程全都錄！他直播打撈河底廢車　驚見「男屍坐在駕駛座」

助AZ疫苗撇血栓疑雲！強生挽袖背書　梅克爾改口：願意接種

南韓三星副會長李在鎔獄中闌尾破裂　緊急接受手術

下課到女老師家個別輔導！　13歲少年7天內「從學生變新郎」

真戰鬥民族！高空彈跳「扣環卡屁股蛋」墜27m　他慘叫啊啊啊

男友「搖死」8月大女嬰！　新手媽冷曝惡行：還把牛奶灌進鼻孔裡

Aston Martin「性能版Vantage」預告3／22亮相　馬力比503匹AMR大

LIFE・經典／奈良美智的大眼娃娃　說「很可愛」代表你超外行

土城尪想愛愛「嬌妻呆坐梳妝台不甩」！求救師父後急辦法會：裝潢工搞鬼

尋找幸運兒！新竹動物園爽玩一年免費　身分證200也不用錢

331人改名鮭魚搶優惠　柯文哲直呼：社會奇蹟

老大安人最愛名人巷傳交易　名宅頂樓戶轉手估賺3千萬

Q黏肉燥飯＋酥脆銷魂鮮蝦捲！台南虱目魚丸店　綜合湯料多清甜

西班牙通過安樂死合法　總理讚國家更自由！法案估6月生效

評鮭魚之亂　柯文哲狂搖頭：為了吃那個...根本是社會奇蹟

金門深夜槍響！陸軍上兵酒駕拒檢「倒車衝撞」　警連開3槍制止

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

拜登連3次絆倒影片曝！登空軍一號階梯「膝蓋撞地」

女獄警約男囚嘿咻　背後衝刺影片曝

美國防部長：美軍今晚就能作戰

亞裔嬤突遭攻擊！下秒怒反擊帥爆

到女老師家補習！13歲男學生「7天內變新郎」

美太空軍：氣象衛星爆炸碎成16塊

高空彈跳「扣環卡屁蛋」　他慘叫啊啊啊

美中針鋒相對　《華郵》：拜登政府首次領教中國戰狼外交

美槍擊8死　警發言人同情槍手惹議

達美樂曾爆「刺青之亂」　免費吃100年披薩

2021世界快樂報告出爐　台灣排全球第24名

8月孕婦遭「剖腹搶嬰」！女殺人魔想要孩子想瘋了

美中會談落幕　未發表聯合聲明

更多熱門

相關新聞

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

拜登連3摔　慘遭起底嘲笑川普走路有困難

美國78歲總統拜登19日準備搭乘空軍一號時，不慎在登機樓梯連摔3次，影片曝光後引發全球關注。但他卻被起底，曾在2020年嘲笑前總統川普出席西點軍校走路踉蹌，如今看來似乎有些諷刺。

「台灣問題」怎解？　中方嗆美別踩底線

「台灣問題」怎解？　中方嗆美別踩底線

直播河底探險打撈廢車　駕駛座驚見「12年坐屍」

直播河底探險打撈廢車　駕駛座驚見「12年坐屍」

拜登譴責對亞裔仇恨攻擊：我們不該沉默

拜登譴責對亞裔仇恨攻擊：我們不該沉默

美中會談落幕　未發表聯合聲明

美中會談落幕　未發表聯合聲明

關鍵字：

美國紐約州長古莫Andrew Cuomo性騷擾色狼醜聞北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

即／金融股拋售　美股重挫300點

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

卓文萱認愛「小6歲鮮肉級男星」！

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面