紐約州長性騷連8爆！女助理控訴「向下緊盯我襯衫」　同事慘被摸

▲現任紐約州長古莫（Andrew Cuomo）的性騷擾醜聞至今已有8位女性相繼出面指控。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）被爆出性騷擾醜聞，受害女性紛紛跳出來指控他的所作所為，紐約州國會民主黨團超過半數人要他下台，但他本人則堅稱「沒有騷擾任何人」。如今，現任助理麥格拉斯（Alyssa McGrath）也出面控訴古莫在工作場合中的不當言行，她同時也是迄今第8位指證古莫性騷擾的女性。

根據《福斯新聞》報導，古莫的現任助理麥格拉斯接受媒體採訪時指出，她2019年某次遇到古莫時，他用義大利語說她漂亮，同一年晚些時候還曾在古莫本人的辦公室裡被他盯著看，「我低下頭等他發言，但他沒有說話，於是我抬起頭，她正公然朝我的襯衫往下看。」

除了麥格拉斯之外，同樣身為古莫的現任助理的第7位女性向當地工會報指控，她曾在州長官邸與古莫有過接觸，當時古莫直接動手撫摸了她，甚至明確要求她不要將這件事告訴麥格拉斯，因為她們彼此相當熟識。麥格拉斯稱，古莫經常在工作場合中讓女職員們互相挑撥。

▲古莫聲稱自己並無做出騷擾行為，且絕對不會為此下台。（圖／路透）

報導指出，麥格拉斯的說法與其他員工不謀而合，許多人指責古莫製造了一個對有辱女性人格或讓女性感到不舒服的工作環境。先前，古莫還被爆出曾問2名女子，去佛州度假時是否打算與男人「交融」（mingle），還稱這些人為「交融女」（mingle mamas）。

報導補充，代表紐約州的參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）及參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）等紐約州高層議員已要求古莫下台，拜登也於數天前表示，如果指控得到證實，古莫必須辭職。然而，古莫本人卻一再否認有不當行為，並堅持不會為此辭職。

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