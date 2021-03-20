不需受精卵！澳洲科學家用「皮膚細胞」培育出胚胎

▲Jose Polo（中）與研究團隊使用「皮膚細胞」所研發出的囊胚結構。（圖／翻攝自Monash University）



實習記者周依儒／綜合報導

人體胚胎竟不需要受精卵？澳洲蒙納許大學（Monash University）研究團隊日前使用人體皮膚細胞，成功製作出一個完整的人類胚胎模型，意味著人體發展的最初階段其實不需要精子、卵子的結合，僅需要人體皮膚細胞和適合的化學條件便能達成，不過研究團隊也認為這個模型胚胎應該無法順利發育，且可能違反倫理。

綜合外媒報導，團隊領導人裘斯（Jose Polo）教授表示，研究小組成功將人體皮膚細胞重新編程為形態和分子都和「囊胚」（受精卵形成5-7天的結構）相似的3D細胞結構，並將該人工囊胚取名為「iBlastoids」；iBlastoids不但可以讓科學家們研究人類最初階段的發育、不育、先天性疾病、人工受孕，以及病毒毒素對早期胚胎的影響等問題，這樣就不用再使用真實人類的囊胚。

裘斯也說，「我不會認為自己創造了新生命，我只會覺得自己建立了一個很棒的模型，且這樣的成就對人類早期發育和不育的未來研究帶來重大突破。」不過，iBlastoids和自然囊胚仍有極大差別，因此無法順利發育，但由於iBlastoids的內部結構和自然囊胚還是很相似，所以研究團隊可以在國際準則規範下繼續使用。

報導指出，研究人員也強調，雖然這項研究證明了胚胎並不需要受精卵結合，但這項研究絕非研發「人造胚胎」，因此他們至今也都讓每個「iBlastoids」成長到最多第11天，且也認為這項實驗還需和社會大眾進行更多溝通並取得共識才可繼續進行。

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