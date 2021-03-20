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真戰鬥民族！高空彈跳「扣環卡屁股蛋」墜27m　他慘叫啊啊啊

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯城市聖彼得堡（Saint Petersburg）一名男子玩高空彈跳，但熱愛極限運動的他竟把拉住身體的繩索扣環鉤在臀部上，接著自高空跳下，發出「啊啊啊」痛苦慘叫。分享這段影片的網友「Aid Adow」宣稱，此處高度為27公尺。

每日星報報導，這名男子當時他穿著改良過的牛仔褲露出屁股，赤裸上半身蹲在廢棄倉庫屋頂處，接著一旁團隊則把4個扣環鉤上臀部左右兩側。

▲▼ 俄羅斯男子玩高空彈跳，竟把繩索扣環卡進屁股。（圖／翻攝自VK）

▲男子跳下去之後，發出的淒厲慘叫聲迴盪整片區域。（圖／翻攝自VK）

依據俄羅斯社群媒體VK用戶「Aid Adow」13日PO出的影片，在一旁男子倒數瞬間，他向後跳下27公尺高空，隨著繩索連動扣環拉扯臀部，發出的淒厲慘叫聲迴盪整片區域，接著處於懸吊狀態的他左右晃來晃去。

這段影片早在網路瘋傳，「Aid Adow」宣稱，他們是在2月28日進行挑戰。

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