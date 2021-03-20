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撞屍過程全都錄！他直播打撈河底廢車　驚見「男屍坐在駕駛座」

▲▼直播主水下探險撈車意外破懸案！　男失蹤12年陳屍駕駛座。（圖／YT／Adventures with Purpose）

▲Adventures With Purpose在駕駛座發現一具屍體。（圖／YT／Adventures with Purpose）

記者王佩翊／編譯

美國一個擁有101萬名粉絲追蹤的YouTube頻道「Adventures With Purpose」的團隊日前到威米拉特河（Willamette river）進行河底清掃作業的直播節目，過程中工作人員潛入河底，並發現了一輛沉積已久的廢棄車輛。然而令所有人都沒想到的是，車內駕駛座竟然就坐了一具屍體，讓他們嚇得當場報警。據悉，死者是失蹤12年的男子愛德華，事後他的姪女也向該頻道致上謝意。

根據LAD BIBLE報導，YouTube頻道Adventures With Purpose日前在威米拉特河直播環境清潔作業的過程，然而當他們潛入75英尺（約22公尺）深的河底時，卻發現了一輛2008年產的銀色馬自達轎車。不過正當所有人興奮地將滿是淤泥的「巨型垃圾」打撈上岸時，其中一名工作人員雷賽克（Jared Leisek）卻震驚了。

▲▼直播主水下探險撈車意外破懸案！　男失蹤12年陳屍駕駛座。（圖／YT／Adventures with Purpose）

▲▼一行人隨即報警，並交由警方處理。（圖／YT／Adventures with Purpose）

▲▼直播主水下探險撈車意外破懸案！　男失蹤12年陳屍駕駛座。（圖／YT／Adventures with Purpose）

雷賽克突然大喊，「快報警！快報警！快報警！」所有人這才發現這輛沉積已久的廢棄車輛的駕駛座上，竟然坐著一具屍體，一旁的工作人員則連忙報警並將車子打撈上岸。警方趕往現場後，隨即投入調查。據悉，死者是12年前失蹤的愛德華（Timothy Edward Robinson），當時56歲的他最後一次被人目擊到，就是駕駛著這輛銀色的馬自達轎車，此後便消失無蹤。

事後，接獲消息的愛德華家屬也發表評論感謝Adventures With Purpose。愛德華的姪女寫道，「雖然我從未看過你的頻道，但是幾天前我們接到警方的電話，他們問我是否認識一個叫做愛德華的人。他已經失蹤12年了，他是我爸爸的弟弟，是我的叔叔。我想親自感謝你讓我們家終於可以放下一個懸念，經過這麼長的時間，他終於可以安息了。謝謝你們。」

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