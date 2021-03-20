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男友「搖死」8月大女嬰！　新手媽冷曝惡行：還把牛奶灌進鼻孔裡

▲▼22歲媽泰特（Tiffany Tate）任男友羅（Michael Roe）親手殺死女嬰。（圖／翻攝自推特「@HeartSouthNews」）

▲羅和泰特害死自己的女兒。（圖／翻攝自推特「@HeartSouthNews」）

記者張靖榕／綜合外電報導

不是所有母親看見孩子有危險，都會不顧一切出手保護。英國一名新手媽媽眼睜睜看著比自己大上10歲的男友，在看完A片吸完大麻後，將兩人8個月大的女兒抓起來前後大力搖晃，導致女嬰腦部嚴重受損，11根肋骨骨折死亡。

根據英媒報導，22歲新手媽媽泰特（Tiffany Tate）與32歲男友羅（Michael Roe）育有8月大的女嬰荷利（Holly），據了解，女嬰是提前2個月出生的早產兒。2018年案發當天，羅吸完大麻和看了一輪A片後，竟抓起女嬰大力搖晃，直至女嬰失去意識，沒有任何聲息。

醫護人員感到現場時，荷利已經失去生命跡象，儘管醫護人員用盡方法試圖拯救她，數小時後仍回天乏術，宣告死亡，死因為「大力的搖晃」和「致命性的影響」。

對於案發經過，警方表示羅的供詞「謊言一個接一個」，甚至還想把殺死女兒的錯全怪罪到泰特身上。經過數次開庭後，本月是首次有證據能證明羅過去對女兒的種種虐待，其實泰特全都知情，卻從未對外求助。

泰特坦承，羅對荷利做出的惡行不只這一樁，之前羅還把原本該從嘴巴餵食的牛奶吸入針筒，從女兒的鼻孔裡灌入。泰特說有一個瞬間她聽到荷利發出從未有過的嚎啕聲，「當我不在或荷利一個人的時候，很多不好的事發生了。沒錯，我原本能夠做更多事。」

法官20日判處羅終身監禁，19年後才得以假釋，審訊期間的555個晚上，他都被處在被拘禁的狀態。泰特則被判處2年9個月的有期徒刑。

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