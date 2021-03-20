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對亞裔仇恨攻擊暴增！　拜登譴責：我們不應該沉默

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登於美東時間周五（20日）搭乘空軍一號抵達亞特蘭大，他在演說中譴責美國近來對亞裔人士愈來愈多的仇恨攻擊。日前亞特蘭大SPA按摩店發生連續槍擊案，造成8人死亡，其中6人為亞裔婦女。

▲▼美國總統拜登,副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲拜登在演講中呼籲美國人停止仇恨攻擊。（圖／路透）

綜合外電報導，拜登在亞特蘭大埃默里大學（Emory University）表示，針對亞裔人士的仇恨攻擊事件在疫情爆發以後便大量發生，而美國在面對這樣的仇恨和暴力時，不應該謹守沉默，「我們的沉默就是共犯，我們不能如此，我們必須說出來，我們必須行動。」

拜登說亞裔人士持續「受到攻擊、怪罪、被當成代罪羔羊和被騷擾，他們受到言語的攻擊、肢體的攻擊，和被殺害。」

拜登和副總統賀錦利（Kamala Harris）原定當天到亞特蘭大，是要宣傳拜登已經簽署通過的1.9兆美元紓困案，但因槍擊案的發生，白宮方面已劃除預定計畫。

►美SPA槍擊8死…意外揭「亞洲按摩店」黑幕！白人槍手認想戒性成癮

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