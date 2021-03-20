國際火線／與魔鬼共騎：翁山蘇姬的民主安魂曲

▲緬甸的「民主之母」：「鋼蘭花」翁山蘇姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

翁山蘇姬身上有多個「雙重性」。她是將軍的女兒、緬甸的國母；但同時又是英國人的妻子和母親。上述的雙重身分焠煉出她的兩個靈魂：一是國族的，富含本土價值。另一個則是西方的，代表普世價值。

前者讓她在「羅興亞人遭種族滅絕」議題上跟國人站在一塊，甚至挺身為軍方辯護。向西方解釋羅興亞人並非單純是受害者，同時也是(至少曾經是)加害者。後者則驅策她帶領同胞爭取自由民主，向軍方抗爭。

她採取的抗爭手段，有兩條路線可以選擇。一是跟她老爸翁山將軍一樣，選擇槍桿子：結合地方武力或策反部分開明派軍人，推翻軍方的掌權者。這種選擇可以迅速成功，但難度和風險都很高，而且可能產生後遺症(例如製造出另一個軍事獨裁者)。這種做法也跟信仰甘地非暴力主義的翁山蘇姬性格不合。

於是，她選擇了另一攸路線：透過自己的抗爭和外面世界的施壓，逼軍方讓步、開放；再透過選舉，一步一步實踐民主。這套戰略的好處是穩紮穩打、較少流血犧牲(事實上，它也的確一度成功了)。但壞處是不確定因素和潛在風險一直存在(槍桿子在別人手上)。

果然，國會大選三連敗後的軍方，說翻臉就翻臉，今年2月沒收去年底的選舉結果。一切回到從前，緬甸的民主果實瞬間化為烏有。

東南亞很多社會主義政權，當初都是靠槍桿子起家、趕走帝國主義者的。緬甸、越南、寮國、甚至如今表面上是君主立憲、實際上卻是一黨專政的柬埔寨都是如此。這些社會主義政權無論是「無產階級(共產黨)專政」還是「槍桿子專政」，都會創造出一個屬於統治階層、讓人民吃苦、自己吃香喝辣的「新階級」。

這些社會主義政權普遍經濟落後。到了後來終會被形勢所逼，不得不有所改變。但他們只願意經濟開放。卻不肯政治改革。他們搬出著名思想家胡適的名言：「容忍比自由重要」，遊說人民說先把經濟搞好、讓大家吃飽肚子，再來推自由民主會比較好，社會才不會亂。事實上只不過是為了讓「新階級」繼續吃香喝辣而已。而維護「新階級」利益的法寶，當然就是桿槍子。

翁山蘇姬是不認同「先吃飽，再談民主」這種論調的。所以她早在緬甸經濟開放之前的1988年9月，就成立了「全國民主聯盟」，Push軍方讓步，推行政治和選舉。

在外國力量施壓下，緬甸軍政府被迫於1990年舉行了全國大選，當時在翁山蘇姬被軟禁的情況下，她領導的「全民盟」仍然取得絕對優勢(贏得58.2%選票，國會492席裡的392席，將近八成)。但軍方馬上就反悔了，沒收選舉結果，「全民盟」被宣布為非法組織。

1991年，正在軟禁中的翁山蘇姬獲頒諾貝爾和平獎，外國的壓力更大了，1995年7月，翁山蘇獲得釋放(其後又多次放了又關，關了又放) 。1997年，她遠在英國的丈夫阿里斯(Michael Vaillancourt Aris)被診斷出罹患前列腺癌，而且已經到了末期。

緬甸軍政府以「沒有足夠的設施照顧他」為由，拒絕發簽證給阿里斯來緬，讓他夫妻見面。翁山蘇姬則擔心自己一旦飛往英國探望病重的丈夫，就很有可能再也無法返回緬甸。為了保住祖國的民主前途，她忍痛捨棄跟丈夫見上最後一面的機會。1999年3月，阿里斯病逝。

直到2010年10月27日晚，緬甸政府終於鼓起氣，宣布釋放翁山蘇姬，之後更在2012年4月舉行國會補選。翁山蘇姬領導的「全民盟」獲得壓倒性勝利，拿下補選45席裡的43個席位(國會兩院席次合共664席)。2015年11月，「全民盟」再度在國會大選裡囊括90%的選票，取得執政權。

但於於她的丈夫是英國人、兩個兒子都有英國國籍，而憲法規定總統家人不得擁有外國籍。國會裡的軍系議員反對修憲，修憲案被否決，因此翁山蘇無法參加同年11月舉行的總統選舉。

2016年3月，她進入政府內閣擔任緬甸外交部部長兼總統府事務部長。同年4月，獲任命為「國務資政」，實質上是政府的最高領導人(總統由「全民盟」的碇喬擔任）。

從2010年10月至2021年1月這大约10年間，是翁山蘇姬從政生涯的顛峰，她領導的政黨勝選，同時活躍於國際政治舞台。 但這是她忍辱負重妥協得來的結果。因為緬甸軍方願意開放選舉，條件是上下議會664席裡，25％席次必需保留給軍方，即166席由軍方直接任命。總統之下又有第一及第二副總統，擁有提名權可以左左政府裡的權力分配。而且，在內閣成員裡，軍方更掌握國防部、邊境事務部等拿槍桿子的重要人事權，總統身為三軍統帥的領導權幾乎被架空。

以翁山蘇姬跟緬甸軍方的苦大仇深，理應是勢不兩立的。但為了保護脆弱的民主幼苗，她妥協了。甚至在國際法庭上就羅興亞人事件替軍方辯護，自毀高道德標準的「人權鬥士」形象。

無奈，正如張宇說的，用心良苦總成空，2020年11月，「全民盟」又在選舉中贏得超過80%的選票，即將在翌年2月展開他們的第二個執政任期。以國防軍總司令敏昂來為首的軍頭擔心軍方勢力從此一蹶不振，遂以選舉舞弊為由，於2021年2月1日清晨發動政變，逮捕翁山蘇姬等重要官員，並宣布為期一年的緊急狀態。一切又回到原點。

緬甸軍方反反覆覆的態度實在讓人厭煩，原因是「民主自由」這個潘朵拉盒子實在太可怕。我想，未來只要是敏昂來繼績掌權，應該不會再搞「民主」這一套了。而翁山蘇姬今年已經75歲，捲土重來的希望未免有點渺茫，她一手建立的民主大業恐將夭折。

外國這時候理應會伸出援手的，但他們真正能制裁緬甸的力道本來就薄弱，加上西方列強目前正卯起來圍堵中國，根本無暇兼顧，緬甸民主的前途希望，未來很可能落在前仆後繼、抗暴不懈的年輕人身上。